اعرفي موعد الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات.. احتفال بين الموظفات والأرامل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بشرى سارة أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمواطنين، التي أدخلت البهجة والفرحة داخل البيوت من جديد، بعد زيادة المرتبات والمعاشات بدءًا من أول أبريل المقبل، الأمر الذي أثنى عليه الجميع خاصة السيدات العاملات بقطاع الدولة وربات المنازل بخلاف اللواتي توفي عنهن أزواجهن ويحصلن على معاش بعد الوفاة، الأمر الذي خلق حالة من الرضا والمساعدة على توفير نفقات المعيشة.

«هُن» تواصل مع عدد من السيدات في شرائح مختلفة، للحديث عن رد فعلهن على الزيادة القادمة اعتبارا من أول أبريل المقبل، في المعاشات والمرتبات، لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، لتكون الزيادة في دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

أرملة سعيدة بزيادة المعاشات: هيغير حياة ولادي للأفضل

«ربنا يكرمه زي ما بيحاول يرعى مصالحنا دايمًا»، بدأت السيدة الخمسينية سعاد محمد، التي توفي عنها زوجها ولديها 2 من الأبناء في مراحل تعليميه مختلفة، وتتقاضى معاش شهري، يعينها على زيادة الدخل والنفقة، والتي قالت: «القرار ده هيغير حياتنا للأفضل، وفرصة للمساعدة في نفقات البيت ومصاريف الدروس والمستلزمات المختلفة، الرئيس بيقدملنا دعم مادي ومعنوي، هو أب لكل المصرين».

موظفة: دخلي هيزيد انا وجوزي

تفاعلت السيدة مروة مجدي، موظفة في إحدى القطاعات الحكومية، وهي أم وزوجة، من محافظة القاهرة، على القرارات الجديدة بشأن زيادة المرتبات، قائلةً: «دخلي أنا وجوزي كدا هيزيد وهنقدر نوفر حياة كريمة لأولادنا، ومنخليهومش محتاجين لأي حاجة ابدًا، ونصرف على تعليمهم كويس وهيخفف الضغوط اللي علينا».

أمنية خليل، ربة منزل من سكان محافظة القاهرة الكبرى، تحدثت عن فرحتها عن الزيادة في المرتبات الجديدة، التي ستعاونها هي وزوجها في شراء مستلزمات الاطفال خاصة ملابس العيد لإدخال الفرحة والسرور على قلبهم، قائلةً: «أول ما شوفت القرار قلبي رفرف من الفرحة».

زيادة المرتبات والمعاشات

وكان أعلن الرئيس السيسي، خلال تفقده لمدينة المنيا الجديدة، أمس الخميس، زيادة المرتبات والمعاشات، والتي ستبدأ من أبريل القادم، على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريًا.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريًا.

اما المعاشات أعلن الرئيس السيسي زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15%.