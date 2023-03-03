احسبي قيمة المرتب والمعاش بعد الزيادة.. دليلك لميزانية أفضل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ضبط ميزانية المنزل، أول ما يشغل الأسر وخاصةً ربات المنزل، التي عادة ما تتحكّم في النفقات وأمور البيت، وقد يكون أمرًا صعبًا لا تجيده بعض السيدات، ولكن رفع المرتبات والأجور، اعتبارًا من راتب شهر أبريل 2023، قد يكون عامل مساعدًا للسيدات لتعديل ميزانيتها حسب التعديل الجديد، لذلك سنقدم لكِ من خلال «هُن» تفاصيل المرتبات الزيادة ونصائح لكيفية استثمار الزيادة الجديدة في المنزل.

تفاصيل المرتبات والزيادة الجديدة

تعتزم وزارة المالية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة رفع الأجور، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عددًا من المشروعات في المنيا، وتستعرض «هُن» فيما يلي جدول الأجور الجديد للعاملين في الجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من الشهر المقبل، وهي كالتالي:

- للعاملين في الجهاز الإداري للدولة رفع الأجور، لـ3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه حاليًا.

- الدرجة الثاثة النوعية 5 آلاف جنيه شهريًا.

- حاملو درجة الماجستير 6 آلاف جنيه شهريًا.

- حاملو درجة الدكتوراة 7 آلاف جنيه شهريًا.

- رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 إلى 30 ألف جنيه.

- صرف 3500 جنيه مرتب موظفي الدرجة السادسة، بدلًا من 3000 جنيه، في جدول أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

- ومن المقرر أن تعلن الوزارة خلال الأيام المقبلة عن مواعيد صرف مرتبات العاملين في الدولة في كتاب دوري لشهور أبريل ومايو ويونيو 2023.

مرتبات الموظفين قبل الزيادة

- كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في شهر أكتوبر الماضي، عن رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة، وفي شهر نوفمبر 2022، تم رفع الأجور من 2700 إلى 3000 جنيه، وسري القرار على الدرجات المالية المختلفة، وقد قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة المرتبات 500 جنيها للعاملين في الدولة، واعتبارًا من شهر أبريل القادم سيتم رفع الأجر إلى 3500، بحسب جدول زيادة المرتبات.

نصائح للسيدات لكيفية استثمار الزيادة الجديدة

قدمت سامية عبد المطلب، خبيرة الاقتصاد المنزلي والتغذية العلاجية، لـ«هُن»، مجموعة من النصائح للاستهلاك وتحقيق مستقبل أفضل لأولادنا، مع الزيادة الجديدة في المرتبات، بالإضافة إلى ضرورة الإدخار وعدم الإهدار، وأهم بند يجب أن نتطلع إيه هو إن حيل ترشيد الاستهلاك أو التوفير في الميزانية ليس للحرمان بل لتأمين مستقبلا جيدًا، وبناء منزل متوفر فيه كل الأشياء.

حيل للتوفير مع زيادة المرتبات

الغذاء:

- شراء كل صنف من الغذاء من مكانه المخصص.

- شراء اللحمة يكون من منفذ بيع الجزارة، وشراء الخضراوات من الأسواق العادية وليس الأماكن المجمعة لهذه الأشياء، فالأسواق في أماكن الخدمات مجمعة كل السلع، مما يسنح الفرصة لأسعار أقل، وجودة أفضل لأنك تختاري ذلك بنفسك.

- إذا وُجدت سلعة غالية يجب البحث عن البديل، فمثلًا الصلصة إذا كانت غالية فيمكن تغيير نوعها أو شراء الطماطم العادية من الأسواق.

- تحديد كمية الطعام على عدد الأفراد في الأسرة الواحدة.

- إعداد ما تبقى من الطعام بأصناف مختلفة، بمعنى إذا تبقى من الطعام أرز وبطاطس وضعهم معًا وعمل صينية بطاطس مرة أخرى.

- اتبعي فكرة الطبق الواحد بأصناف متزنة.

مستلزمات المنزل:

- شراء مستلزمات المنزل من المجمعات الاستهلاكية والأماكن المخفضة والعروض.

- الاستغناء عن بعض الرفاهيات التي لن تؤثر في الحياة بشكل عام.

- إحلال للسلع الغالية بأخرى نفسها ولكن بثمن متوزان لمحاولة عدم الاستغناء عن أي بند من البنود.

- تعليم الأولاد فكرة الإدخار، لأن ذلك يجعل الأسرة قادرة على شراء أشياء عديدة ومختلفة، فذلك يساعد على توفير الميزانية.

تعليم الأولاد:

- علمي الأولاد أن المرتبات الجديدة وزيادتها، يجب أن تدخر الأسرة منها لمستقبل أفضل، ولتوفير جزء من الرفاهيات.

- تنمية فكرة الاستثمار بداخل الطفل منذ الصغر.