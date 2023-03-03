أعراض خفية تشير لانخفاض سكر الدم في الصباح.. بينها الصداع

القاهرة - سمر حسين - صحة

تساؤلات كثيرة من قبل السيدات والأمهات عن الأعراض الخفية التي تشير لانخفاض سكر الدم في الصباح، خاصة اللواتي يعانين من الإصابة بمرض السكري، ويؤثر على نسبة الجلوكوز في الدم، كما يبحثن عن أسباب الانخفاض وما هي العلامات التي تشير لحدوث مشاكل صحية ويجب التعامل معها بشكل سريع، تجنبا للدخول في غيبوبة أو فقدان الحياة.

ويُقدم هُن أعراض خفية تشير إلى انخفاض سكر الدم في الصباح، وفق وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتي حددتها كالتالي:

الأعراض التي تشير لانخفاض السكر في الصباح

- العطش الشديد وجفاف الفم

- تأخر في التئام الجروح

- ألم وتنمل في الأطراف

-نقص مفاجئ في الوزن

- تعب وإرهاق

- حرارة في القدمين

- اضطرابات في البصر

- حكة والتهابات جلدية

- صداع

-التعرق

-فم جاف

-الغثيان

-الدوار

-الدوخة

-رعشة

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-القلق

-خفقان ضربات القلب

-إغماء

أعراض انخفاض السكر

وتحدث الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية لـ«هُن»، عن الأعراض الخفية التي تشير إلى انخفاض سكر الدم في الصباح، قائلًا: «قد يؤثر انخفاضه في فترة الصباح على الجسم وقد يستوجب الأمر للتدخل السريع، خاصة على كبار السن ومرضى السكري، إذ يمكن أن تؤدي إلى الموت الدماغي الإكلينيكي».

طرق التعامل مع انخفاض نسبة السكر في الدم

وأشار استشاري التغذية إلى إنه يجب التعامل بحرص شديد مع انخفاض نسبة السكر في الدم، كونه يؤدي إلى أعراض حين تطورها يمكن أن تتسبب في الوفاة، مضيفًا: «يجب أن يضع المريض داخل جيبه أو معه دائمًا قطعة من الحلوى أو العصير الذي يساعد على ارتفاع السكر على الفور».

وكانت وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية، تحذيرات وتوجيهات عن الامراض التي من الممكن أن يكون مصاب بها، من بينها:

- نوبات قلبية

- سكتات دماغية

- فشل كلوي

- فقدان البصر

- بتر الأطراف السفلية