كيف تسعف أبنائك بعد أن كادت طفلة تخسر حياتها بسبب حبة عنب؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

في مشهد أشبه بأفلام الرعب رأت أم طفلتها البالغة من العمر 4 سنوات تختنق وغير قادرة على التنفس، لدرجة أنها كانت تصارع الموت، وذلك بعد تقديم لها طبق من حبات العنب، ولم تعرف مضغه جيدًا، وبين طرفة عين علقت العنبة في نهاية مجرى البلع وقطع عنها النفس لدقائق، وذلك كانت من أكثر المواقف التي شعرت فيها الأم بالخطر.

حبة عنب كادت تقتل الطفلة

ووفقًا لـ«سكاي نيوز العربية»، قالت الأم: «كانت من أكثر المشاهد خوفًا بالنسبة لي، بلع طفلتي لحبة العنب، ولكني قلبتها وضربتها بأقصى ما أستطيع بين لوحي الكتف، وتحول لون شفتاها إلى اللون الأزرق، وكادت أن تختنق، لذلك أنصح الجميع بتوخي الحذر عند تقديم طعام شبيه بالعنب لأطفالهم، حيث يجب تقطيعه لقطع صغيرة».

كيف نحمي الطفل من الاختناق

نقدم لكم كيفية حماية الطفل أثناء بلعه لقطعة فاكهة، والإسعافات الأولية عند بلع الطفل، وذلك بحسب حديث عفيفي السيد، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، لـ«هُن»، إذ قال إنه يكون مجرى الهواء مسدودًا جزئيًا أو كليًا، بعد بلع قطعة الفاكهة، ويتم عن طريق السعال من إخراج الجسم العالق إلى الخارج، وابتلاع الطفل لأشياء مختلفة، من الأمور الشائعة التي يفعلها الصغار، وفي حالة ابتلاع الطفل قطعة فاكهة وتسببت في اختناقه، يجب اتباع الآتي:

- من المهم اللجوء إلى الطوارىء، إذا جهل الآباء التصرف الصحيح.

- اتخاذ الطوارئ السريعة مثل أن تجلسي وتمسكي الرضيع على يديكِ، بحيث يكون مواجهًا للأسفل.

- امسكي ذقن الرضيع، وحاولي تحريكه دون عنف.

- اجعلي رأسه في وضعية منخفضة.

- اضغطي على ظهر الرضيع بعدة ضربات خفيفة في منتصف الظهر.

- ازيلي الطعام الذي تسبب في الانسداد.

- اطلبي المساعدة الطبية الطارئة، عند عدم معرفتك كيفية التصرف.

طريقة أخرى لإسعاف الطفل

- قف خلف طفلك.

- ثبت قبضة يدك بين السرة والضلوع.

- أمسك تلك اليد بيدك الأخرى واسحبها بحدة للأعلى.

- كرر ذلك عدة مرات، حتى خروج الجسم.

- اضغطي خمسة ضغطات خفيفة، ولكنها مؤثرة في الوقت نفسه باستخدام أصابعك أسفل فمه.

- ضعي إصبعين أسفل خط صدره مباشرة واضغطي، إذا لم يبدأ في التنفس، اطلبي المساعدة الطبية الطارئة، وابدأي في تطبيق الإنعاش القلبي الرئوي.

نصائح لتجنب تعرض الأطفال للشرقة عند الطعام

- قطعي الأطعمة إلى أجزاء صغيرة.

- اتبعي الأوضاع الصحيحة عند الرضاعة الطبيعية، حتى لا يتعرض للشرقان.

- لا تعطيه الأكلات الصلبة مثل المكسرات والفشار

- شجعيه على تناول الطعام ببطء ومضغ الطعام جيدًا.

وأضاف «السيد»، أنه لا يجب على الأم الخبط على ظهر الطفل بشدة، كما يجب حمله باستخدام ساعدك في وضع مواجهًا لأسفل وإعطاءه ربتة خفيفة، ومحاولة إطعامه شيء سائل لتسهيل تمرير الطعام.

احتياطات واجب اتباعها لوقاية الطفل

- لا تتركي الطفل وحيدًا بعيدًا عن عينيك.

- يجب على الأم دومًا أن تبعد الطفل عن المطبخ أو مواضع الأكل والأدوات الحادة.

- إذا كان الطفل كبيرًا بما يكفي لفهم التعليمات الأساسية، فيمكن للوالدين التحدث معه حول مخاطر ابتلاع أشياء دون المضغ.

- لا تدعي الطفل يلعب بالدُمى والألعاب ذات المكونات الصغيرة القابلة للفصل.

- تأكدي من فحص الأرضيات والأرفف على مستوى الأرض للتأكد من عدم وجود أشياء صغيرة.