ماسكات طبيعية لبشرة مشرقة.. اتركيها على وجهك ليلة كاملة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يشفي جسمك ويصلح نفسه أثناء النوم، لذلك يمكنك تزويده بالمكونات الأكثر قوة لتحسين الشفاء، حيث هناك الكثير من الماسكات التجارية التي يمكن عملها لليلة كاملة، ولكن أفضل ما يمكنك استخدامه هي الطبيعية الموجودة في كل بيت، وفيما يلي نستعرض قائمة بتلك الأقنعة التي تضعينها على وجهك لليلة وستنهبهرين بالنتائج في الصباح.

ماسكات الوجه لليلة كاملة

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند هو واحد من المكونات الفائقة التي تحتاجها بشرتك إذا كانت جافة وبها حساسية، حيث يمكن أن يؤدي وضع زيت جوز الهند على وجهك إلى تقليل فقدان الماء، وتهدئة بشرتك، وتقليل الالتهاب، وتحسين الترطيب، وعلاج أضرار أشعة الشمس، ومنع العدوى، ولكن إذا كان لديك بشرة زيتية وعرضة لحب الشباب، ابتعدي عن زيت جوز الهند.

يجري عمل الماسك بخلط ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند البكر أو زيت جوز الهند المضغوط البارد في كريم الليل المفضل لديك، ودلكيه على وجهك واغسليه في صباح اليوم التالي، ويمكنك أيضًا استخدام زيت جوز الهند مباشرة على وجهك دون خلطه في الكريمات.

ماسك البطيخ

يحتوي البطيخ على اللايكوبين الذي يساعد على منع تلف الجلد الناجم عن الجذور الحرة الضارة، بللي قطعة قطنية في عصير البطيخ وضعها على وجهك وتركيه يجف قبل الذهاب إلى الفراش.

ماسك الكركم والحليب

الحليب والكركم هو علاج شهير للعديد من المشكلات الصحية، حيث أن له خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، ويعمل كمضادات أكسدة قوية تقلل من حب الشباب ويحسن الثعلبة وصحة الجلد، كما أن حمض اللبنيك الموجود في الحليب يعزز نسيج الجلد.

اخلطي نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم في ملعقة كبيرة من الحليب الخام، استخدم كرة قطنية لوضعه على وجهك، دعيه يجف تماما قبل الذهاب إلى الفراش، وتأكدي من استخدام أغطية الوسائد القديمة حيث يمكن للكركم أن يبقعها.

ماسك الخيار

الخيار هو ليس فقط لجسمك ولكن أيضا لبشرتك، لأن عصير الخيار له تأثير تبريد على الجلد، وهو لا يعزز مستويات ترطيب الجلد فحسب، بل يقلل أيضًا من الالتهاب، ويهدئ حروق الشمس، ويحسن من ظهور التجاعيد، ويضيء بشرتك، استخراج عصير نصف الخيار وضعيه بقطنة على وجهك.