مصادر طبيعية غنية بفيتامين «B».. بينها البليلة والفيشار

القاهرة - سمر حسين - صحة

تسعى الأمهات لكي يحصل أطفالهن على جسد خال من الأمراض، وينعم بصحة جيدة، وذلك يبدأ من التغذية السليمة وتناول الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات المختلفة، من بينها فيتامين B، للاستفادة من فوائده العديدة التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي وتنشيطه، والذي يمكن الحصول عليه من خلال الكثير من الأطعمة المختلفة.

ويُقدم هُن للأمهات وربات المنازل فوائد فيتامين B، وطرق الحصول عليه من الاطعمة المختلفة، بخلاف الأعراض التي تشير لنقصه داخل الجسم والحاجة إلى زيارة الطبيب.

فيتامين B

وحددت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن فوائد فيتامين B، على الصحة، بإنه يساعد على تنشيط وتحفيز الجهاز المناعي.

طرق الحصول على فيتامين B6

يوجد فيتامين B في الحبوب الكاملة مثل:

- القمح والبليلة

- الشوفان

- ذرة الفيشار

- الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة

-الفواكه

- المكسرات

- الأسماك

- الدجاج

- اللحوم

كما يوجد فيتامين B9 في:

- الخضراوات الورقية

- البقوليات والبذور

- المكسرات

يوجد فيتامين B12 في:

- البيض

- اللحوم

- منتجات الألبان

فوائد فيتامين B..مهم للجسم والشعر

وتحدثت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية، لـ«هُن» عن فوائد فيتامينB، كالتالي: «تساعد على الحفاظ على صحة الخلايا ونشاط الجسم، بجانب الحفاظ على صحة العيون والمحافظة على صحة الشعر والجلد، وخلايا المخ، دعم صحة الأجنة، الوقاية من الإصابة بالصداع النصفي، الوقاية من فقر الدم».

كما أشارت أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية، خلال الحديث إلى فوائد ومصادر فيتامين B، وأعراضه، كالتالي:

أعراض نقص فيتامين B

- يحدث تشقق للشفاه وتقشرها

-تورم اللسان

- المعاناة من فقر الدم

- المغص المستمر

- وخز في القدمين أو اليدين.

- الإسهال الشديد.

- الطفح الجلدي.

- الغثيان.

- الاكتئاب