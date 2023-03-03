نصائح لتعزيز نمو شعرك بسرعة وبشكل طبيعي.. تجنبي التجفيف بالحرارة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

قد تتساءل كثيرًا عما يمكنك فعله لتحسين نمو شعرك، هل يوجد أي منتج يمكن أن يساعد؟ هل يمكنك إجراء تغييرات على نظامك الغذائي؟ هل توجد أي أدوية أو علاجات يمكن أن تساعد؟

فعلى الرغم من أن الجينات تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على نمو الشعر الصحي، إلا أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار، فمن المعروف أن الشعر ينمو نصف بوصة في الشهر، أي يصل إلى ما يقرب من ست بوصات أو 15 سم سنويًا، ولكن هذا قد يختلف من شخص لآخر، إلا أن هناك علاجات فعالة تعزز نمو الشعر، التي قد تتطلب بعض الوقت، لكن نتائجها تعد مبهرة.

فيما يلي بعض النصائح لتعزيز نمو الشعر بشكل طبيعي، وفقًا لطبيبة الجلدية إيمان سند، لـ «هُن».

1. استخدام مقشر فروة الرأس

بما أن فروة الرأس الصحية ضرورية لنمو الشعر ، فمن المهم تنظيفها بانتظام، ولأن الشامبو يزيل الشوائب من فروة الرأس، مثل التلوث والعرق وخلايا الجلد القديمة، فإحرص على عمل تدليك لفروة الرأس لتسهيل الدورة الدموية، وهو أمر ضروري للأكسجين والمواد المغذية للوصول إلى بصيلات الشعر، وكذلك إزالة السموم.

2. استخدم قناع تقشير فروة الرأس

استخدم قناع تقشير فروة الرأس مرة واحدة في الأسبوع للحفاظ على فروة رأسك ليونة وإزالة خلايا الجلد الميتة، كما إن البلسم ضروري لتنعيمه وحمايته.

3. استخدام المكونات الطبيعية الصديقة لفروة الرأس

على الرغم من أن المكونات الطبيعية لا تعني دائمًا الأفضل، إلا أن بعض المكونات الطبيعية تستحق كل هذا الاهتمام، فيمكن للفحم أن يمتص الزيوت الزائدة، وعشب البحر وزيت الزيتون يغذي ويلطف، والعسل مضاد للبكتيريا ولطيف على الفروة.

4. استخدم واقيات الحرارة

تحتاج إلى استخدام واقيات الحرارة إذا كنت ترغب في تقليل الضرر الناجم عن التصفيف بالحرارة، لذا تأكد من عدم وضع المجفف بالقرب من شعرك وحمله على بعد 12 بوصة تقريبًا منه.

5. تناول نظام غذائي متوازن

هل تعلم أن 97 في المائة من الشعر يتكون من البروتين؟ لذلك فهي تتطلب كميات كافية من البروتين الكامل والفيتامينات والمعادن والماء، بالإضافة إلى أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك والفواكه والخضروات الدهنية

يجب تناول أكبر قدر ممكن من البروتين في وجبتي الإفطار والغداء لضمان حصول شعرك على العناصر الغذائية التي يحتاجها للنمو.

وتعتبر الأسماك والبيض واللحوم الخالية من الدهون والجبن قليل الدسم والكينوا والبقوليات أمثلة رائعة على الأطعمة البروتينية.

6. جربي المكملات والفيتامينات

بالإضافة إلى احتوائها على متطلبات غذائية عالية، يحتاج شعرك أيضًا إلى مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن التي يصعب الحصول عليها من النظام الغذائي وحده.

فيمكن أن تساعد المكملات بشكل كبير في تزويد شعرك بالعناصر الغذائية التي يسهل الوصول إليها، ومن الناحية المثالية يجب أن تبحث عن المكملات الغذائية التي تحتوي على البروتين والحديد والزنك وفيتامين ب 12 وفيتامين د وأوميجا 3 والبيوتين.

ولكن أحذر، قبل تناول المكملات، يجب استشارة طبيبك وإجراء فحص دم

بعض النصائح الإضافية التي قد تساعد في تعزيز نمو الشعر بشكل طبيعي:

الحد من استخدام الأصباغ والتشقير.

تمشيط شعرك بلطف خاصة إذا كان مبللاً.

تناول نظام غذائي متوازن مع العناصر الغذائية لنمو الشعر مثل البيوتين وفيتامين ج والبروتين

تجنب التجفيف بالحرارة