أسباب نزيف الأنف المفاجئ.. بينها ارتفاع ضغط الدم

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني العديد من الأشخاص من نزيف الأنف المفاجئ، فبين لحظة والأخرى قد تجد الدماء تسيل من أنفك دون معرفة الأسباب، ربما مشكلات بالأوعية الدموية، أو ارتفاع في ضغط الدم، وقد يكون الأمر ناتج عن إصابة أو مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

تعرف على سبب نزيف الأنف المفاجئ

وشرح الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة، لـ «هُن» أسباب نزيف الأنف المفاجئ، والتي تضمنت الآتي:

التعرض لاستنشاق الهواء الجاف ما يؤثر على أنسجة الأنف والأوعية الدموية، ما يؤدي لنزيفها.

التعرض للإصابة بالحساسية

التهاب الجيوب الأنفية

التحسس من استنشاق بعض المواد التي تحوي على مركبات كيميائية.

السعال المتكرر

ارتفاع ضغط الدم

تناول بعض الأدوية، مثل أدوية لسيولة الدم ومنع تجلط الدم، أو مضادات الالتهابات إلى حدوث نزيف الأنف الغزير.

«توسع الشعيرات النزفي الوراثي»، التي من شأنها تؤثر على الأوعية الدموية، وتسبب النزيف.

كيف يمكن السيطرة على نزيف الأنف؟

كانت وزارة الصحة والسكان، رصدت عدة نصائح، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» للسيطرة على نزيف الأنف، جاءت على النحو التالي:

- عدم النوم على الظهر عند محاولة إيقاف نزيف الأنف، حتى لا يؤدي إلى إزعاج المعدة، أو العودة بالرأس للخلف.

- الجلوس.​

- غلق فتحة الأنف عن طريق الضغط على الجزء الناعم من الأنف.

​- إمساك الأنف لمدة 10 دقائق.​

- على المصاب أن يميل قليلاً إلى الأمام مع الاستنشاق والزفير ببطء باستخدام الفم.​

- إزالة اليد من على الأنف بعد مرور 10 دقائق.​

- التحقق من توقف النزيف

- الرجوع إلى مقدم الرعاية الصحية إذا كان النزيف لا يتوقف

الوقاية من نزيف الأنف

الحفاظ على رطوبة الأنف من الداخل.

الامتناع عن التدخين

تجنب فرك الأنف بشدة

قص الأظافر بانتظام، حتى لا تقوم بجرح أنفك

عدم استخدام أدوية الحساسية إلا بوصف من الطبيب.