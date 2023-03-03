من هي نورا محسن المكرمة من الرئيس السيسي في المنيا؟.. «صاحبة مبادرة خالة العيال»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وسط أضواء المسرح ظهرت الشابة الجميلة في نهاية العشرينات لتستلم تكريمها بعد استدعائها إلى المنصة، ولقبها الشهير «خالة العيال» أو هو بالأصح اسم مشروعها الذي وفرت فيه فرص عمل للكثير من السيدات في الصعيد، ليتساءل البعض: من هي نورا محسن التي كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي في المنيا؟ وما هي قصة لقبها الشهير وكواليس استلامها الجائزة، والتي روتهم في حديثها لـ «هن».

من هي نورا محسن التي كرمها الرئيس السيسى اليوم؟

بين الكثير من المشروعات التي كرمها الرئيس السيسي خلال افتتاح محافظة المنيا، ظهرت الشابة خريجة كلية الآداب قسم الإعلام من بين الموجودين، نورا محسن صاحبة الـ28 عامًا والتي استطاعت أن تنفذ مشروعا يخدم الأمهات والصغار كذلك يساعد الكثير من السيدات من خلال تدريبهن.

قالت «نورا» لـ«هن»:«انا خريجة كلية آداب قسم إعلام 2018، حالياً باحثة ماجستير جامعة المنصورة من اسيوط »، وللاطمئنان وتعليم الأطفال ورعايتهم، فكرته في مشروعها وهو تدريب جليسات أطفال يساعدن الأمهات العاملات وفي نفس الوقت ينموا مهارات الصغار.

قالت «نورا» عن فكرة مشروعها الذي يديره معها أكثر من 40 شخص: «الـ start up بتاعي اسمه خالة العيال، بقدم فيه الـ babysitter service أو جليسة الأطفال للامهات اللي بيشتغلوا ويوصل شغلهم لأكثر من 8 ساعات، وبيكونوا محتاجين حد يكونوا متطمنين ليه اكتر من الحضانه نفسها لأنها مش اكتر مكان آمن للطفل، ومفيش بيئة آمنه ليه اكتر من بيته عشان كدا قررنا نعملها حاجه ناخد بالنا من الطفل ونرعاه وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت تنمي مهاراته عشان الوقت دا ميروحش على الفاضي».

مساعدة الأمهات على تربية أطفالهن

بينما تساعد نورا محسن الأمهات على تربية الصغار من خلال مشروع جليسة الأطفال، تدرب الكثير من الفتيات حتى يمتلكن مهارات الجليسة، حتى تساعد الأم على توفير بيئة آمنه على اطفالهن، قالت:«الجليسة بتكون مدربة وبنديها تدريبات مجانية على رعاية الطفل، بنعمل جدول للجليسة على حسب عمر الطفل وبتبدأ تشتغله معاه».

أما عن رد فعلها وشعورها عند تكريمها من الرئيس السيسي، فقد كان بالنسبة لها مفاجأة، وفرحة كبيرة لم نتخيلها لكنها كانت حقيقة في الساعات الماضية تتمنى لو يتكرر اللقاء مرة أخرى، قالت: «أنا فجأة لقيت حد بيرن عليا، وشعوري وقتها كنت متحمسه أوي ومبسوطة ولاخر لحظة مكنتش مصدقه»، واختتمت يومها بأنها ممتنه للقائها بالرئيس وتتمنى لو اتتهغ فرصة أكبر للقائه والحديث معه.