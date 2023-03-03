الامارات | ديوك العراق تتصارع.. هواية تستقطب كثيراً من المعجبين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حول ديكين يلوحان بأجنحتهما ويتضاربان في حلبة بمدينة البصرة الجنوبية، وقف عراقيون تجمعهم هواية مصارعة الديوك، يشاهدون إحدى هذه المباريات التي تقام منذ عقود، وتستقطب كثيراً من الهواة والمعجبين.

ويجلس عشرات الهواة في إحدى الليالي تحت الضوء الخافت، ليشاهدوا مباراة من مباريات مصارعة الديوك على مدرجات ضيقة في مقهى شعبي، وهم يدخنون السجائر والنرجيلة ويشربون الشاي، حسب «فرانس برس».

يتناحر الديكان صاحبا العرف الأحمر، ويدوران حول بعضهما بعضاً على سجادة متسخة، في رقصة دموية، يقفزان تارة، ويضربان رقاب بعضهما بعنف تارة أخرى.

تنتهي المواجهة التي قد تدوم ساعة أو ساعتين، إلى حين ينال التعب من الطيرين، أو يتدخل أحد أصحابهما ليعلن أن ديكه أرهقه وهزم، كما يشرح رياض علي السبعيني، الذي يمارس هذه الهواية منذ 20 عاماً تقريباً.

على مدى أكثر من ليلة، شاهد ووثق مصور من وكالة «فرانس برس» تلك المصارعات التي تمارس منذ عقود في البصرة، أكبر مدن جنوب العراق.