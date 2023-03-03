الامارات | 4 تمائم برية للترحيب بضيوف «ذا غرين بلانيت دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «ذا غرين بلانيت دبي»، الغابة الاستوائية المغلقة التي تعد من أشهر الوجهات الترفيهية والتثقيفية في دبي، انضمام أربع تمائم برية ودودة من حماة الحياة البرية من مختلف أنحاء العالم إلى عائلتها هذا الشهر، في مهمة تهدف إلى الحفاظ على كوكبنا وحماية الحياة البرية.

تضم هذه المجموعة من الحيوانات شديدة الشبه بتلك الحقيقية دباً قطبياً لعوباً يدعى «ثيودور»، من القطب المتجمد الشمالي، ودب الباندا القوي «مافن»، من غابات آسيا الاستوائية المطيرة، والغوريلا «موغو» القادمة من أدغال إفريقيا، وحيوان الكسلان «بوب» الودود من مناطق أميركا الجنوبية الاستوائية. وقد أصبحت هذه الحيوانات الأربعة التمائم الرسمية لغابة دبي الاستوائية المغلقة، وسفراءها لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على كوكب الأرض.

سيوجد «أصدقاء ذا غرين بلانيت» في القبة الأحيائية يومياً لاستقبال ضيوف الغابة الاستوائية والترحيب بهم، والتقاط الصور إلى جانبهم، وذلك من الإثنين إلى الجمعة، الساعة 2 و4 مساءً، وخلال عطلات نهاية الأسبوع الساعة 12 ظهراً و2 مساءً و4 مساءً. وستضفي تمائم «أصدقاء ذا غرين بلانيت» أجواءً من البهجة والمرح على حفلات أعياد الميلاد الرائعة التي تقام في ذا غرين بلانيت.