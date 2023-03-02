6 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للتعامل مع تقلبات الطقس.. «أكثري من السوائل الساخنة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع التقلبات الجوية وخاصة العاصفة الرملية التي تضرب البلاد في الفترة الحالية، يعاني مرضى الجيوب الأنفية من أعراض مختلفة منها الصداع والتهاب الحلق وعدم القدرة على التنفس لذلك يجب أن يتبعوا مجموعة من النصائح للحفاظ على صحتهم مع هذا الطقس غير المستقر، منها إغلاق نوافذ المنازل وترطيب الحلق بالسوائل باستمرار وذلك وفقًا لموقع «healthline» البريطاني.

6 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للتعامل مع تقلبات الطقس

أهم النصائح لمرضى الجيوب الأنفية للتعامل مع التقلبات الجوية هي إغلاق الأبواب والشبابيك في المنزل تجنبًا لدخول الأتربة التي تسبب حدوث العديد من المشاكل الصحية لمرضى الجيوب الأنفية.

النصيحة الثانية لمرضى الجيوب الأنفية هي تجنب الخروج من المنزل في ظل تقلبات الطقس الشديدة، تحسبًا لحدوث أي مضاعفات صحية، لأن في حال تعرضهم للأتربة والهواء المحمل بالغبار تبدأ أعراض الألم فوراً.

الحرص على توفير الأدوية الخاصة بهم في الأماكن التي يذهبون إليها، ذلك تجنبًا لاستياء الحالة الصحية في ظل التقلبات الجوية غير المتوقعة والتي تحمل الرمال والأتربة في فترة تغيير الفصول، وتلك الأدوية أما دواء أو بخاخات.

العلاجات المنزلية للجيوب الأنفية

من النصائح المهمة لمرضى الجيوب الأنفية أثناء تقلبات الطقس هي تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات وخاصة فيتامين سي، لأنها تعمل على تقوية الجهاز المناعي بالجسم والحد من التعرض للأمراض.

وحسب حديث سابق لـ «هن» قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، على مرضى الجيوب الأنفية الإكثار من تناول السوائل الساخنة وذلك لتنظيف الجهاز التنفسي العلوي أي الجيوب الأنفية، والحرص على تناول أنواع المشروبات التي تمدهم بالفيتامينات.

أخيرا يجب على مرضى الجيوب الأنفية تناول الماء بكثرة، ذلك للحفاظ على الصحة العامة وتنقية الجسم من السموم التي قد تتراكم داخله لذا أكثر من الماء.