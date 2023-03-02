أسهل طريقة لعمل الزبادي بالمنزل.. «مكونات اقتصادية هتوفر عليكي كتير»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تسعى الأمهات مع اقتراب شهر رمضان لمعرفة أسهل طريقة لعمل الزبادي في المنزل، فبجانب القيمة الغذائية العالية له، يعتبر الوجبة الأساسية للإفطار للذين يحبون الوجبات الصحية الخفيفة، كما أنه أكلة السحور الرسمية مع البيض المسلوق والجبنة في الكثير من البيوت، لذلك لإعداد وجبات سحور رمضان وتجهيزها يمكنك الاعتماد على الزبادي المصنوع في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة، على خطى الشيف فاطمة أبو حاتي.

مكونات الزبادي:

2 كيلو من اللبن «الحليب»

2 علبة من الزبادي

طريقة تحضير الزبادي في المنزل

حتى تقومى بإعداد أسهل طريقة لعمل الزبادي في المنزل، قومي بتجهيز المكونات، ثم ارفعي إناء مناسب على النار وضيفي إليه اللبن الطازج، ثم اتركيه على النار يغلي مع التقليب من وقت لآخر، ويجب أن يصبح مغلي جيدا.

في الخطوة التالية قومي برفع اللبن من على النار وتركه مغطى حتى يصبح دافئ بين البارد والساخن، ثم احضري الكبة وقومي بإضافة الزبادي كلها وإضافة كوب من اللبن.

بعد ذلك قومي بخفق المكونات مع بعضها الزبادي واللبن وإضافتهم إلى اللبن الدافيء وقلبيهم جميعا جيداً، ثم قومي بتوزيع كل كمية الحليب الي البولات او الاكواب واقوم بتغطيتهم بالغطاء او الفويل الاسترتش.

قومي بتسخين الفرن لمدة 5 دقائق حتى يصبح الفرن دافيء تماما، ثم ضيفي إليهم الزبادي الي صنية وبعدها قومي بإضافة ماء ساخن وادخاليها الفرن 4 ساعات.

بعد المدة المطلوبة بالفرن قومي بادخالها الى الثلاجة، لمدة 4 ساعات او ممكن تتركيها ليلة كاملة، ثم تقدميها فيما بعد.