نصائح ذهبية للحفاظ على نمو طفلك بشكل سليم.. اهتمي بالبروتين واحذري السهر

القاهرة - سمر حسين - ماما

شكاوى كثيرة من الأمهات، بسبب اعتياد الأطفال على السهر لساعات متأخرة ليلا، خاصة أيام الإجازات، سواء نصف العام الدراسي أو نهايته، ما يؤثر على نشاطهم وحركاتهم، كما يؤثر بالسلب أيضا على إفراز هرمون النمو، لذا يحاولن البحث عن طرق تساعد على تغذية الأطفال بشكل سليم، والحصول على جسم صحي ومتوازن.

تحدثت الدكتورة رشا طريف، أستاذ طب الأطفال والسكر والغدد الصماء بجامعة عين شمس، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، عن كيفية مواجهة العادات الخاطئة التي تؤثر على نمو الأطفال، قائلةً: «النصيحة الأولى هي التغذية السليمة من خلال تناول الأطعمة الصحيحة، لأن كل هرمونات الجسم تتكون من البروتين».

تابعت: «لازم الطفل ياخد قدر كافي منه، سواء البروتين الحيواني الموجود في الفراخ واللحمة والأسماك، أو النباتي اللي يعتبر من أهم مصادر التغذية، زي العدس والفول والبليلة، مع تناول الخضراوات والفواكه الطازجة، التي تحتوي على عناصر تساعد على تحفيز هرمون الغدة النخامية، مثل الزنك والحديد والكالسيوم وفيتامين د، الموجود في أشعة الشمس لمدة نصف ساعة يوميا».

نوم ساعات منضبطة وممنوع السهر للفجر

أضافت أستاذ طب الأطفال والسكر والغدد الصماء: «لا بد من النوم عدد ساعات كافي، لا يقل عن 8 ساعات، حتى ينمو الطفل بشكل سليم، مع الحرص على النمو المبكر، لأن هرمون النمو يفرز أثناء فترة الليل، من بداية الساعة 10 إلى 3 صباحا، ثم يقل من جديد، متخليش ولادك يناموا بعد الفجر، لأنه هيمنع نفسه من فرصة ذهبية، وبالتالي تؤثر على الطول».

نصائح للعناية بمزاج الطفل ونشاطه البدني

«الرياضة الدورية تحفز إفراز هرمون النمو والغدة النخامية»، عبارة واصلت من خلالها الدكتورة رشا طريف، الحديث، مؤكدة: «أنصح بالسباحة، وممكن الباسكيت والتنس والإسكواش، فترة لا تقل عن 3 أيام في الأسبوع لمدة ساعتين، حسب طاقة الطفل، مع الحركة الزائدة والمشي للتعرض إلى الهواء، مع إبعاد الأطفال عن التوتر والضغط العصبي، كونه يمنع إفراز هرمون النمو في الغدة النخامية، من خلال تشجيعه وتنمية مواهبه».