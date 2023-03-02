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10 فوائد للحجامة بعد ظهورها على جسم محمد صلاح.. تعالج الألم وتنقي الدم

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القاهرة - سمر حسين - صحة

محمد صلاح

كعادته يلفت الأنظار خلال المباريات والأهداف الذي يسجلها في مرمى وشباك الفرق المنافسة، وهو ما حدث أمس الأربعاء، عندما سجل محمد صلاح، نجم ومنتخب مصر، هدفا الثاني في فوز الريدز على ولفرهامبتون في ، ليقفز بفريقه إلى المركز السادس، لكن كان من اللافت أيضا، طريقة احتفاله بالفوز، بعدما خلع قميصه ليهديه لأحد المشجعين، ليظهر على ظهره آثار الحجامة.

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آثار الحجامة على ظهر محمد صلاح

انتشر مقطع فيديو قصير، يخلع فيه محمد صلاح، قميصه ليهديه إلى مشجع من محبيه في المدرجات، لتظهر آثار الحجامة على ظهره، ليصبح محط أنظار محبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ بدأت التساؤلات من البعض معلقين على الفيديو: «هل انتبه أحد لشيء؟ أعتقد أن صلاح خضع للحجامة»، ليعلق آخر موضحًا الأمر: «آثار الحجامة على ظهر فخر العرب أبو مكة».

ومع المشهد اللافت للنظر الذي كان بطله الفرعون المصري، نستعرض فوائد الحجامة، وطريقة عملها.

فوائد الحجامة

 وفق موقع «مايو كلينيك» الطبي. تساعد الحجامة على تنشيط الدورة الدموية في مناطق الألم، كما تعمل على استرخاء الأنسجة وتحسين الخلايا، بالإضافة إلى سحب الشوائب والسموم التي توجد بالدم إلى سطح الجلد، وتخفيف الألم واسترخاء العضلات.

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طريقة عمل الحجامة

تحدث الدكتور جودة محمد عواد، استشاري التغذية العلاجية والمناعة والأمراض المزمنة، عن الحجامة، في مقطع فيديو، موضحا خلاله، أنها عبارة عن علاج لـ«استخراص الدم»، كان ينفذ قديما باستخدام كاسات وشفط للهواء، لكن تطورت آلية استخدامه بالأجهزة الحديثة.

وأضاف: «تعالج الحجامة الجلطات والشلل النصفي في بدايته وارتفاع ضغط الدم، وتضبط معدل الضغط في 5 دقائق، يمكن عمل كاسين على الظهر وتظهر نتائج فعالة في دقائق معدودة، وضبط معدل السكري، وتضبط الصفائح الدموية، التي تزيد من عددها 3 مرات في 48 ساعة».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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