5 نصائح أساسية للعناية ببشرتك.. «لا تستغني عنها أبدا»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

أكد عدد من الخبراء أنه لا حاجة لروتين معقد للحفاظ على البشرة، ويمكنك تقليل الخطوات، ولكن يظل السؤال المطروح: ما هي المنتجات التي تستحق مكانًا على «الرف الخاص بمنتجات العناية بالبشرة الخاص بك»، وكيف يمكنك تقليل روتينك دون إهمال أي من الأساسيات؟

نصائح لتغيير روتينك للعناية بالبشرة

ويرصد «هُن» في السطور التالية، نصائح لتغيير روتينك للعناية بالبشرة، وأفضل المنتجات المطلوب اقتنائها، وفقًا لما ذكره الموقع الهندي العالمي boldsky.

1. حافظي على البساطة أولاً

ابدأي باتباع روتين بسيط للعناية بالبشرة والتزمي به حتى لا تغريك الأشياء الجديدة، يمكنك إزالة الفوضى على رف العناية بالبشرة أولًا وفقًا لاحتياجاتك.

2. كلما كان أقل ذلك أفضل

يمكنك شراء العديد من المنتجات دون فهم ما هو مفيد بالفعل لنوع بشرتك والقلق بسبب العدد الهائل من المنتجات المتاحة، فقد يعاني حاجز بشرتك نتيجة لإطعامه العديد من العناصر النشطة المتداخلة في نفس الوقت، فلا تنسِ أن استخدام العديد من المنتجات قد يؤدي إلى مزيد من الضرر للجلد حيث يمكن أن تتعطل وظيفة توازن الأس الهيدروجيني والحاجز الواقي.

ولتعظيم فوائد منتجات العناية بالبشرة ومنع أي آثار سلبية، من الضروري استخدام منتجات أقل فعالية للعناية بالبشرة.

3. لا تنسي الأساسيات

النظام الذي يمكن الالتزام به بسهولة وثبات، على المدى الطويل، هو الخيار الأفضل، من الناحية المثالية يجب أن يشتمل روتين العناية بالبشرة على منظف أو غسول للوجه وواقي من الشمس ومرطب لترطيب بشرتك وحمايتها وإصلاحها.

وفي الصباح أو في الليل، يمكنك وضع مصل قد يساعد في السيطرة على حب الشباب أو تقليل فرط التصبغ أو مكافحة الشيخوخة.

وقبل الكريم الواقي من الشمس في الصباح ، ضعي مصلًا مضادًا للأكسدة لتغذية البشرة وحمايتها، وفي المساء، استخدم منتجًا مضادًا لحب الشباب.

4. القضاء على التكرار

يمكن أن يؤدي الروتين متعدد الخطوات إلى حصول بشرتك على نفس المكونات النشطة من منتجات مختلفة، إلى عدم استفادة البشرة منه مع التكرار.

لذا تحقق من قائمة المكونات لمعرفة ما إذا كانت هناك أي مضاعفات عبر المنتجات في روتينك، مثل أحماض ألفا هايدروكسي في غسول الوجه، أو التونر، وأمصال البشرة الدهنية أو المختلطة.

5. النظام الغذائي الصحي

يعد النظام الغذائي الصديق للبشرة جانبًا أساسيًا آخر لتعديل روتين العناية بالبشرة، لذا تناولي ما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا، خاصة الفواكه والخضروات الملونة، والجزر والبطاطا الحلوة والقرع، واللفت والبابايا والسبانخ للحفاظ على خلايا الجلد الصحية.