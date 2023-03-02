من هو صهيب عامر ابن المنيا المصنف ضمن أفضل 100 طالب عالميا؟.. أشاد به رئيس الوزراء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في إطار افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية حريصة على زيادة عدد مدارس محافظة المنيا ورفع كفاءتها، وهو ما تم إنجازه بالفعل خلال الـ8 سنوات الماضية، فضلًا عن اهتمامها بنوعية التعليم الذي تسعى الدولة لتقديمه للطلاب، وهو ما انعكس على انخفاض نسبة التسرب من التعليم الابتدائي في عروس الصعيد.

وأكد رئيس الوزراء، على التقدم الملحوظ في محافظة المنيا، إذ تضم مدارس يابانية متميزة في التعليم الأساسي في جميع مراكز المنيا، مشيرًا إلى اختيار الطالب صهيب عامر ضمن أفضل 100 طالب على مستوى العالم في علوم الأعصاب والاختراعات.

من هو صهيب عامر الذي أشار إليه رئيس الوزراء؟

وعلى الفور بدأ البحث عن طالب الثانوي، صهيب عامر، ابن المنيا، الذي استشهد به رئيس الوزراء في كلمته، ويرصد «هُن» أبرز المعلومات عنه.

من هو الطالب صهيب عامر؟

- يدرس في الصف الثاني الثانوي في مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في المنيا.

- كرس اهتمامه منذ الصغر، في مجال الطاقة والبيئة.

- اشترك في مسابقة تابعة لمنظمة اليونيسيف حول الطرق الجديدة لتوليد الطاقة النظيفة، من خلال تحويل غاز ثاني أكسيد الكاربون الموجود في صخور البازلت، ومن ثم إنتاج مواد تستخدم في البناء منه.

- اشترك في مسابقة NASA SPACE APPS، ليحصل على المركز الثاني بعد صناعة نموذج مصغر لمركبة فضائية من البلاستيك لتخزين الطاقة على كوكب الزهرة.

- تم اختياره ضمن قائمة أفضل 100 طالب في علوم الأعصاب والاختراعات Daisy program بعد منافسة مع عدد ضخم من الطلبة من كل دول العالم.

- شارك في مبادرة SIYP لخدمة طلبة الثانوية، ومساعدتهم على اكتشاف الفرص التعليمية، وبرامج السفر ومنح للجامعات بالخارج.

- حصل صهيب على المركز الـ 32 عالميًا في حساب الرياضيات في أولمبياد كانجرو.