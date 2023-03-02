الامارات | بشرى سارة لقصار القامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من المعتقد على نطاق واسع أن النساء يفوقن الرجال عمرا، ولكن هناك حديث جديد عن الدور الذي يلعبه طولك في طول العمر، اذا يشير خبراء أن قصار القامة أطول من الأشخاص الأطول.

ولتبيان مدى صحة الأمر تحدثت قناة CNBC Make It لخبيرين في هذا المجال وهما جان ماري روبين، خبير ديموغرافي يدرس العلاقة بين الصحة وطول العمر ، وديفيد سينكلير، المدير المشارك في مركز أبحاث بيولوجيا الشيخوخة في كلية الطب بجامعة هارفارد، ويقول روبين "الأجسام الأقصر والأصغر لديها معدلات وفاة أقل وأمراض مزمنة مرتبطة بالنظام الغذائي أقل ، خاصة في منتصف العمر".

ومن بين أكثر من 2500 رياضي فنلندي، جميعهم من الرجال، كان المتزلجون عبر البلاد أقصر بنحو ست بوصات (حوالي 15 سم) ويعيشون عادة ما يقرب من سبع سنوات أطول من لاعبي كرة السلة. وعند مقارنة الرجال الذين خدموا في الجيش الإيطالي، وجدت دراسة أن الجنود الأقصر من حوالي 5 أقدام ( 1.5م) عاشوا عامين أطول من رفاقهم الأطول.

ومن المحتمل أن يكون السبب البيولوجي لذلك،"عندما تكون أطول، فإنك تحتاج إلى المزيد من مضاعفات الخلايا لملء جسمك، وهذا يمكن أن يرهقك بشكل أسرع"، كما يقول الدكتور روبين"