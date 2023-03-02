الامارات | محمد بن راشد يزور معرض "آرت دبي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، معرض آرت دبي.

ونشر سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مجموعة من صور الزيارة، وعلق سموه عليها قائلا: "خلال زيارة معرض آرت دبي اليوم .. 130 صالة لعرض أعمال الفنانين من أربعين دولة حول العالم … الفن هو اللغة المشتركة بين الدول والثقافات .. الفن هم المحرك الرئيسي للخيال والإبداع في مختلف الحضارات ..".