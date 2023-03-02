خطوات عمل مسقعة لايت على طريقة سالي فؤاد.. صحية وتساعدك على الدايت

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المسقعة من الأكلات المفضلة للكثيرين، خاصة باللحم المفروم، إلا أنها تحتوي على كثير من السعرات الحرارية، خاصة أن الباذنجان يقلى في الزيت، ويمتصه لتتضاعف السعرات، لكن يمكنك عمل المسقعة لايت على طريقة الشيف سالي فؤاد، لتحافظي على صحتك وصحة أسرتك، خاصة إذا كنتي تتبعين دايت أو نظام غذائي صحي محدود السعرات في اليوم.

مقادير المسقعة اللايت

شرائح باذنجان.

شرائح طماطم.

شرائح فلفل أخضر.

½ كيلو لحم مفروم قليل الدسم.

2 بصلة مقطعة.

½ برطمان صلصة طماطم.

عصير طماطم.

معقة زيت عباد الشمس.

ملعقة خل أبيض.

ملعقة عسل أبيض.

قرفة.

توابل مشكلة.

ملح وفلفل.

بقدونس مفروم.

طريقة عمل المسقعة اللايت

- يغسل الباذنجان جيدا ويطهى بالقشرة.

- يدهن بملعقة زيت ويشوى على الجريل، أو في الفرن، المهم تجنب القلي.

- يشوح اللحم في طاسة ساخنة مع ملعقة زيت، ثم يضاف البصل ويشوح.

- يتبل الخليط بملح وفلفل أسود.

- تضاف الصلصة في وسط الطاسة وتشوح أيضا، ثم القرفة والتوابل والخل والعسل ويقلب الخليط جيدا.

- يضاف عصير الطماطم حسب الاحتياج، ويترك الخليط ليغلي على النار، وكلما غلت الصلصة كلما كان طعمها أفضل.

- يدهن بايركس الفرن بالزيت، ثم ترص شرائح الباذنجان ثم الطماطم ثم الفلفل، ثم خليط اللحم.

- يدخل الفرن حتى النضج، ويقدم مع الأرز الأبيض.