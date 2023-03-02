«الأكريليك» يضعف الأظافر الطبيعية ويهددها بمادة سامة.. 4 نصائح عند التركيب

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تحتاج عملية تركيب الأظافر الأكريليك، إلى وضع إيجابيات وسلبيات تلك الخطوة أمامك، خاصة أن هناك مجموعة من النصائح الواجب اتباعها، بالإضافة إلى بعض العيوب لا يستهان بها، لذا يجب الاستعانة بأخصائي مانيكير محترف في المقام الأول، لأنه من الصعب عليكِ عملها بمفردك في البيت، ومن الضروري تنظيف أظافرك دائما، بعد انتهاء الإكريليك، لتحصلين على مظهر يدين رائع.

نصائح عند تركيب أظافر الأكريليك

حافظي على صحة أظافرك:

من المهم للغاية الاستمرار في تنظيف أظافرك، عند تركيب الأكريليك، خاصة أن هناك طبقة كاملة تغطي أظافرك الحقيقية، لذلك استخدمي فرشاة ناعمة تحت الأظافر وحولها، لتنظيف الأوساخ الصلبة، ثم استخدمي الكحول، وبواسطة قطن نظفي البشرة وتحت الأظافر، بحسب موقع «استايل كريز».

ابحثي عن أخصائي تجميل واحد:

اختاري أخصائي أظافر يمكنك الذهاب إليه بانتظام لجعل تلك العملية أسهل، ويمنحك ذلك دراية المتخصص بطبيعة أظافرك ومشكلاتها، ما يمكنك من توفير الوقت في محاولة الشرح المتكررة.

حافظي على جفاف أظافرك:

كلما غسلت يديك، جففيها تمامًا، إذا تركتيهما مبللتين، فهناك فرص لطبقات الأكريليك الخاصة بك، للانفصال عن الأظافر، وكذلك يمكن أن يحدث نمو فطري، لذا يجب ارتداء القفازات إذا كنت تغسلين الأطباق.

استخدمي زيت الأظافر:

يمكن أن تنكسر الأظافر الجافة بسهولة، استخدمي زيتًا محايدًا، مثل زيت اللفت، لإبقائها رطبة.

مشكلات الأظافر الأكريليك

- الاستخدام المطول للأكريليك، يضعف أظافرك الطبيعية، كما أن وضع وإزالة الأكريليك يجعل أظافرك رقيقة وهشة.

- تعتبر الأظافر الأكريليك قوية ولها نطاق أكثر إبداعا، ومع ذلك تدوم الأظافر الجل لفترة أطول دون تقطيع، وقد تكون أيضًا أكثر صحة لأظافرك، لأنها لا تحتوي على مواد كيميائية سامة مثل التولوين وميثاكريلات الميثيل.

- الأكريليك لا تساعد على جعل أظافرك تنمو.