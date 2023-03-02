كل ما تريد معرفته عن فيتامين «أ».. متوفر في الجزر والبطاطا وفوائده هائلة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحاول كثير من الأمهات، تغذية أطفالهن بأطعمة تمنح تقوي الجسم، وتمنحه الطاقة، وتعزز مناعة، من خلال الاستعانة بعناصر غذائية تحتوي على عديد من الفيتامينات المختلفة، منها فيتامين «أ»، خاصة في الشتاء، أكثر الفصول التي يتعرض فيها الأطفال للإصابة بالأمراض التنفسية المختلفة، مثل الإنفلونزا ونزلات البرد الشديدة.

نستعرض كل ما تريد معرفته عن فوائد فيتامين أ، وأعراض نقصه في الجسم، بالإضافة للمصادر الغذائية، التي يمكن الاستفادة منها للحصول عليه.

مصادر فيتامين أ

حددت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فوائد فيتامين أ، إذ عرفته بأنه خط الدفاع الأول للجسم، ويساعد في صنع الأجسام المضادة ومن أهم مصادره:

- الأسماك الزيتية مثل التونة.

- صفار البيض.

- الكبدة (دجاج أو بقري).

- الجزر.

- البطاطا.

- القرع العسلي.

فوائد فيتامين أ للرؤية والمناعة

تحدثت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية، لـ«هُن»، عن فوائد فيتامين أ للجسم، إذ تقول: «يساعد على تقوية المناعة، كما يساعد على نمو كرات الدم البيضاء في الجهاز المناعي، كما يعتبر مقوي أساسي للعين، ويساهم في دعم عملية الإبصار، وتحسين الرؤية».

وأشارت خبيرة التغذية، أيضا إلى أنه يمكن الحصول عليه، من خلال البرتقال ومنتجات الألبان ومشتقاته، بخلاف الفواكه مثل: المشمش والخضار والسبانخ والبروكلي والجزر.

أعراض نقص فيتامين أ

- جفاف العين.

- حدوث العقم ومشكلات الحمل.

- تأخر النمو.

- التهابات الحلق والصدر.

- ضعف التئام الجروح.

- حب الشباب عند الفتيات.

- جفاف البشرة عند الفتيات، والتي تعتبر واحدة من أكثر المشكلات التي تؤرقهم، وتؤثر على جمالهم.