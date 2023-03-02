كيم كارداشيان ومايا دياب في إطلالات مُميزة بنقشة جلد الثعبان

نقشة جلد الثعبان او كما يسميها البعض بجلد الأفعى، كان لها حصة كبيرة في إطلالات النجمات لهذا الموسم، فهي نقشة تعد رمزا من رموز الموضة العالمية التي لم تندثر موضتها مع مرور السنوات. وخلال الساعات الماضية، ظهرت كل من النجمة العالمية كيم كارداشيان والنجمة اللبنانية مايا دياب بأزياء مميزة بهذه النقشة وبألوان ترابية متشابهة حيث ظهرتا وكأنهما في منافسة في توقيت متقارب، فنرصد لكم تفاصيل اطلالتهما لتستلهموا منهما هذه الصيحة المتجددة التي تعود وتغزو منصات الموضة مع الفصل الانتقالي بين نهاية الشتاء وبداية ربيع 2023.

الأنظار تتوجه دائما نحو إطلالات النجمات اللواتي يحرصن على اتباع اتجاهات الموضة بغية الإستلهام منهن الخطوط العريضة، ومن بين هؤلاء الفنانات يمكن ان نضع في أولوية القائمة في العالم العربي الفنانة اللبنانية مايا دياب التي شاركت متابعيها على انستغرام بمجموعة صور لها أثناء تواجدها في دبي حيث تحضّر لعمل جديد، وظهرت بأزياء بنقشة الثعبان المميزة، بينما كان لافتاً كذلك بأن كيم كارداشيان ظهرت على حسابها على انستغرام بأزياء بنقشة الزواحف، ما جعل الجمهور يضع النجمتين في مقارنة وخاصة وأنهما تعتبران من رواد الموضة.

وبالعودة الى إطلالة مايا دياب، فنشرت الفنانة اللبنانية مجموعة صور لها بدت فيها بغاية التألق بتايير بنقشة الزواحف خلال تواجدها في دبي، وأرفقت ذلك بتدوينة شوقت فيها جمهورها لما تحضّره من مفاجآت قادمة فعلقت قائلة: "الكثير من المفاجآت المثيرة قادمة إليكم، ترقبونا"، مضيفة :"اهلا من دبي، أشياء كثيرة قادمة مثيرة، ابقوا منتظرين".

مايا دياب اختارت تايير أنيق حمل توقيع دار الأزياء Alessandra Rich، تميز بنقشة جلد الثعبان باللونين البني والبيج مع القماش اللامع، وتألف من كروب توب مكشوف البطن حيث أبرز ذلك رشاقة خصرها، مع الياقة العالية والأكمام الطويلة. اما التنورة فجاءت بقصّة الـ Pencil skirt المسحوبة على قوام مايا دياب الرشيق، وحملت حقيبة يد كبيرة باللون الرمادي كسرت من تموج أزيائها. وبدت مايا دياب بهذا التصميم بغاية الجاذبية والتألق.

بالنسبة الى اطلالتها الجمالية، رفعت مايا دياب شعرها للأعلى بتسريحة أنيقة وعصرية مع ترك بعض الخصل العشوائية المبعثرة من الأمام، بستايل كاجوال حيوي، واعتمدت المكياج الترابي الهادئ مع رسمة الآيلانير الرفيع، وظهرت بجاذبية تامة.

تفاصيل أحدث اطلالة لـ كيم كارداشيان بنقشة جلد الثعبان

كيم كارداشيان من النجمات المغرمات بنقشة جلد الثعبان حيث شاهدناها على مدار سنوات عديدة وهي ترتدي قطع أزياء بهذه النقشة الأيقونية التي لا تندثر موضتها، والتي تعد من الإتجاهات الرائجة ايضا لهذا الموسم مع مجموعة من طبعات الحيوانات مثل نقشة الفهد البري الى خطوط الحمار الوحشي وغيره.

ونشرت كيم كارداشيان مجموعة صور جديدة لها خلال حضورها احدى الفعاليات على هامش أسبوع الموضة في ميلانو، فتألقت بفستان مميز من توقيع Dolce&Gabbana بنقشة جلد الثعبان باللونين الأسود والبيج. اتسم الثوب بتصميم ضيق كما الفساتين المفضّلة عادة لكيم والتي تحبذ فيها إبراز منحنيات قوامها. وتميز الثوب ايضا برباط في منتصفه وينتهي عند منطقة الصدر، وجاءت تنورته بفتحة من المنتصف يصل طولها الى الركبة والتي أتاحت للقدمين بالحركة والمشي، وكشفت الفتحة ايضا عن حذاء كيم الشفاف مع الكعب العالي.

كان لافتا كذلك قطعة الشوكر في عنق كيم والتي جاءت ايضا بنقشة الثعبان من نفس قطعة الثوب لتمنح اطلالتها اللمسة الفنية. وبالنسبة الى اطلالتها الجمالية، اختارت الشعر الطويل الويفي بالخصل السوداء الداكنة، مع مكياجها المفضل باللون البرونزي، واختارت كذلك الاستعانة بالعدسات الملونة الزرقاء لتبدو بجمال مبهر.

وفي نفس الحفل، ظهرت كيم ايضا بإطلالة نقشة الزواحف لكن بلون مغاير عن الترابي، فإرتدت فستانا من العلامة التجارية Dolce&Gabbana باللون الأحمر العنابي المتموج مع الأسود بنقشة جلد الثعبان، واتسمت قصّة الثوب بالجرأة حيث تداخلت مع قماش الشيفون الشفاف في تصميم التنورة، كما جاء الجزء السفلي بتصميم الكورسيه الذي يعد من ابرز صيحات الموضة للعام 2023.

ولدى كيم كاردشيان أرشيف لا يستهان به من أزياء نقشة جلد الثعبان في سنوات سابقة، من أبرزها ارتدائها في حفل ‏ PEOPLE'S CHOICE AWARDS عام 2019 فستان فخم بنقشات جلد الافعى الفاتحة من Versace، مع التموجات الهندسية المتدرجة على طول التصميم وقصة الصدر المكشوفة التي جعلت أناقتها بارزة وفاخرة في الوقت عينه.

تعد نقشة جلد الزواحف وخاصة الثعبان، من الطبعات التي تستهوي المرأة، وتمنح اطلالتها القوة والثقة بالنفس والجاذبية، كما انها نقشة تجعل المرأة تتغلب على فوبيا مخاوفها من الزواحف. ومن الرائع بأن هذه الصيحة تشمل تصاميم متعددة من الأزياء، وتمتد الى حقائب اليد والأحذية بتوقيع أشهر العلامات التجارية التي تتفنن في دمج هذه النقشة ضمن عروضها.

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