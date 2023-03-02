أجدد صيحات الموضة في ألوان ظلال العيون لخريف وشتاء 2024

سواء كان ظلالاً بلونين وردي وأحمر أو لمعان شديداً للغاية، فهذه هي أفضل إطلالات ظلال العين التي ظهرت على منصات عروض الأزياء في أسبوع الموضة لخريف وشتاء 2024.

عندما تبدأ أسابيع الموضة في تقديم عروضها يهتم العديد منا بآخر صيحات الأزياء لكن الحقيقة هي أنها تأتي بصورة شاملة لجميع الصيحات من المكياج والإكسسوارات وتسريحات الشعر ومن خلال مجموعات خريف وشتاء 2024 لاحظنا انتشار الألوان الجريئة الزاهية في مكياج العيون والتي اعتمدها مصمم الأزياء لإبراز الشكل الجمالي للمكياج ككل.

هنا نقدم لكِ أبرز الألوان التي ظهرت في ظلال العيون.

ظلال العيون بألوان النيون

هذا الموسم، جاءت الطاقة عالية من خلال ألوان ظلال العيون النيون مع الدرجات الحمضية والبنفسجي والأخضر الليموني التي أضاءت جفون عارضات الأزياء.

يمكنك تطبيق الآي شادو بالألوان الساطعة بسهولة من خلال اختيار الظل المفضل لكِ ثم مرري اللون بفرشاة العين المخصصة وامزجيها حتى تغطي جفن العين بشكل كامل.

يمكنك عمل تموجات بظلال أخر في منتصف أو أطراف العين أو وضع بعض اللمعان لإظهار اللون على الجفن.

إذا كنتِ لا تفضلين وضع ظلال العين بمفرده يمكنك تطبيق كحل العين على خط الجفن المتحرك.

ظلال عيون دخانية لامعة

احتلت عيون سموكي مركز الصدارة هذا الموسم، حيث جلبت لمسة قوطية وأضفت لمسة من التسعينات.

هذا الموسم سيكون المكياج السكوكي لامعاً ويبرز جمال العين بالكامل.

اختاري ظلال العيون باللون البني أو الذهبي أو النحاسي، بشرط أن يكون نوع الآي شادو به لمعة قوية، ثم طبقي اللون على الجفن لعلوي المتحرك والسفلي لإعطاء نظرة ثاقبة وحادة.

ظلال عيون باللون الأرجواني

كما شاهدنا في مجموعات خريف 2023، سيكون اللون الأرجواني متواجداً بقوة مثل المكياج الذي ظهر في مجموعة Giorgio Armani، كان المكياج الأرجواني الصلب يزين وجه العارضات.

لتجربة اللون الأرجواني مع ظلال العيون اختاري ظلاً ناعماً ثم أمزجية مع ظل داكن للحصول على بعض التباين.

يمكنك تطبيق نفس المكساج الذي قدمته الدار مع وضع بلاشر وردي علي أطرف العين لتمتزج مع الآي شادو.

وضع ألوان متعددة من الآي شادو

كان مكياج خريف وشتاء 2023 بعيداً عن المتوقع فقد منحتنا دور الأزياء الألوان الجريئة والزاهية، تم استخدام الألوان المتعددة في ظلال صفراء مقترنة بأرجواني فاتح على الجزء العلوي من العين.

يمكنك تطبيق هذا الأيلو مع أي ألوان أخرى تفضلينها مثل درجات اللون الوردي أو الأزرق مع الأبيض أو الأصفر مع الأخضر.

مكياج العيون المعدنية

تم استخدام محدد العيون الكلاسيكي لجميع الأوقات بنسخة معدنية وهذا كل ما تحتاجينه لمظهر الربيع والعطلة في الشتاء المقبل.

يمكنك استخدام الآي شادو المعدين باللون الفضي أو الذهبي أو ألوان الميتالك الزاهية.

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