الامارات | اعتقال أميركي عُثر على متفجرات في حقيبة سفره

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 مارس 2023

اعتقلت السلطات الأميركية، الأربعاء، رجلا من ولاية بنسلفانيا بعدما عثر على "عبوة ناسفة" مخبأة في حقيبته التي كانت متجهة في رحلة إلى فلوريدا.

وتتهم السلطات مارك مافلي (40 عاما) بحيازة متفجرات في مطار وحيازة أو محاولة وضع عبوة ناسفة على متن طائرة.

ويقول المدعون العامون إنه تم العثور على المواد في حقيبة سفر لمافلي، الإثنين الماضي، في مطار ليهاي فالي الدولي، في رحلة على خطوط إليغانت إير، كانت متجهة لمطار أورلاندو سانفورد في فلوريدا.

وخلال فحص الحقيبة تبين وجود "عبوة مخبأة في البطانة" ومغلفة بورق يشبه الشمع، والتي تبين أن تحتوى على مسحوق يتوافق مع "الألعاب النارية" التي تستخدم للأغراض التجارية فقط، وتم إضافة فتيل عليها.

وبحسب لائحة الاتهام تقول السلطات إن المسحوق الذي عثر عليه عرضة للاشتعال، ما يشكل خطرا كبيرا على الطائرة والركاب.

وعثرت السلطات على علبة من غاز "بيوتان" وولاعة وأنبوب في بقايا مسحوق أبيض، ومثقاب وقواطع كهربائية.

وتشير لائحة الاتهام إلى أنه بعد العثور على هذه المواد في حقيبة مافلي، حاولوا استدعاءه بالنداء عليه عبر مكبرات الصوت في المطار، ولكن شوهد وهو يغادره، حيث قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتتبعه والقبض عليه، الإثنين الماضي.

وقال مسؤولون إن مافلي لا يزال قيد الاحتجاز، إذ ستكون أول جلسة استماع له، الخميس.