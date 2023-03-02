تعرفي على صفات رجل برج الحوت.. حبيب مخلص ويهرب من المشكلات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تهتم العديد من الفتيات بالأبراج الفلكية، وصفات الأشخاص المرتبطة بالبرج الخاص بهم، بشكل بالغ عند اختيار شريك الحياة، إذ تفضل العديد منهن معرفة صفات البرج أولًا، قبل التعامل مع صاحبه.

ومع قدوم شهر مارس، تأتي أيام برج الحوت، إذ تتصدر صفات برج الحوت محركات البحث بمواقع التوصل الاجتماعي، للبحث عن الصفات الأساسية للبرج.

صفات رجل برج الحوت

ويرصد «هُن» في السطور التالية، صفات رجل برج الحوت، وفقًا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.

رجل مُخلص في الحب

أكدت خبيرة الأبراج وعلم الفلك، أن رجل برج الحوت شديد الرومانسية، ومخلصا لزوجته بمجرد أن يتزوج ويختار شريكته.

حكيم

أشارت عبير فؤاد إلى أن رجل برج الحوت، حكيم؛ إذ يتسم بالحكمة الشديدة عندما تسيطر عليه لحظات الغضب.

مؤمن بالحب

أوضحت خبيرة الأبراج، أن رجل الحوت مؤمن بالحب، إذ يعتبره دليل للقوة، كما أنه رجل حنون ودومًا ما يختار امرأة قوية تدعمه.

يهرب من الشكلات

أكدت عبير فؤاد أنه يحاول تبسيط المشكلات، لكن في حالة الفشل يهرب منها.

متسامح

وشددت الخبيرة، على أن أصحاب الحوت يتسمون بالتسامح الشديد وتقدير للمشاعر الإنسانية.

أب مرح

أوضحت خبيرة الأبراج والفلك، عبير فؤاد، أن رجل برج الحوت، أب مرح في التعامل مع أولاده، وودود ومتكلم، ومُشارك لهوايتهم.