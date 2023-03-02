الامارات | مصرع 6 مصريين من عائلة واحدة غرقا أثناء استحمامهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 مارس 2023

لقي 6 أشخاص من عائلة واحدة، مصرعهم غرقا، الأربعاء، داخل حوض مياه بإحدى المزارع، أثناء الاستحمام بعد الانتهاء من العمل بالطريق الصحراوي الشرقى.

وتلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا يفيد بوجود جثامين بحوض مياه داخل إحدى المزارع في نطاق محافظة سوهاج، فيما كشفت التحريات الأولية أنهم عمال زراعة من عائلة واحدة ويقيمون بمحافظة أسيوط

ولقوا حتفهم غرقا أثناء الاستحمام بحوض المياه الذي يتجاوز عمقه 7 أمتار، في أعقاب انتهاء عملهم في المزرعة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثامين العمال الستة الذين تتراوح أعمارهم بين الـ14 عاما و الـ22 عاما.