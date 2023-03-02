مشاهد من حياة زينات صدقي.. شبهها البعض بالكمنجة وأجرها في المسرحية 10 جنيهات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«كتاكيتو بني.. يا منجي من المهالك يا رب.. بتبصلي كدا ليه والمكر جوا عينيك.. عايزة اتجوز يا اخواتي»، إفيهات عدة اشتهرت بها الفنانة زينات صدقي، التي كانت تتميز بموهبة فطرية والتي تظهر بوضوح خلال الأعمال التي تشارك بها سواء على خشبة المسرح أو في الأفلام السينمائية، لعل من أشهرها دورها في فيلم «ابن حميدو».

يتزامن اليوم 2 مارس، ذكرى وفاة الفنانة زينات صدقي، ويُقدم «هُن» أبرز اللقطات والأسرار في حياتها.

أسامة أنور عكاشة: أنا مسمي زينات السيدة الرهيبة

تحدث أسامة أنور عكاشة، عن الفنانة زينات صدقي، خلال استضافته في برنامج «ساعة صفا»، مع الإعلامية صفاء أبو السعود، قائلا: «أنا بسميها السيدة الرهيبة، واللي سمعته عنها كمان بإنها كانت بترتجل المشاهد بيقولولها الموقف بيتكلم عن ايه وانطلقي، كانت بتجيب اكسسواراتها والقبعة المذهلة اللي كانت مربية فيها كتاكيت، كانت مسخرة حياتها لإسعاد الناس، كانت شيء بديع».

كمنجة وقيثارة المسرح

وتحدث الفنان فؤاد المهندس، عن الفنانة زينات صدقي، خلال استضافته في إحدى البرامج التلفزيونية، قائلا: «كان نجيب الريحاني بيسميها قيثارة المسرح، وكمنجة المسرح، عمرها ما قالت أنا عايزة فلوس كتير ولا بتتكلم في القصة دي، كنت بديها في المسرحية 10 جنيه».

لا بتعرف تقرأ ولا تكتب

«زينات لا كانت بتعرف تقرأ ولا تكتب بتطلع المشاهد بالفطرة»، هكذا تحدث الفنان أحمد فرحات، عن الفنانة زينات صدقي، خلال استضافته في برنامج «بوضوح»، مضيفا: «كتاكيتو بني دي جملتها وكل الإفيهات من خيالها، كلنا بنقف نتفرج عليها ونموت من الضحك، كانت جميلة جدا حتى لو مش مشاهدنا، كان ليا حوار كبير معاها مكنتش بتديني فرصة وتروح ضرباني على دماغي».