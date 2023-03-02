تعرفي على أسباب جفاف العيون في الشتاء.. «انقباض الأوعية الدموية أبرزها»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني أغلبنا من العديد من المشكلات الصحية في فصل الشتاء، وذلك بسبب برودة طقسه التي تساعد على ظهورها، ويعد جفاف العيون في الشتاء من أبرز المشكلات الصحية التي يمكن أن يصاب بها بعض الأفراد، كما إنها تكون أكثرها إزعاجًا.

وتتعدد أسباب إصابة العيون في فصل الشتاء بالجفاف، وفي السطور المقبلة سنوضحها لكم حسب ما أوضحه أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة بني سويف، ياسر سيف، لـ«هن».

عدم إفراز الدموع

تعيق مشكلة جفاف العيون مصابيه من ممارسة الحياة بصورة طبيعية، ولذلك لما تسببه من آلام بها، ويكون ذلك ناتج عن عدم إفراز الغدة الدمعية الدموع التي تجعل العين رطبة، فتصيبها بالجفاف، فيجب الإسراع في علاجها لأن إهمالها يتسبب في حدوث بعض المشكلات الأخرى بالعين مثل تقرح العين.

تتعدد الأساب التي تؤدي إلى جفاف العين في فصل الشتاء وعدم نزول الدموع بشكل كافٍ، فيكون أبرزها إنقباض الأوعية الدموية أثناء الطقس البارد، ما يصعب نزول الدموع، وكذلك إصابة الشخص بالأمراض المناعية أو الروماتيزمية، الجلوس أمام أجهزة الكمبيوتر وللمحمول لفترة طويلة والنظر إليها بتركيز شديد دون «بربشة»، فيساعد ذلك على جفاف العين، كما أن ارتداء العدسات اللاصقة، والتعرض مباشرة للرياح والهواء لمدة كبيرة، يساعد على إصابة العيون بالجفاف بشكل كبير، والتقدم في السن، والتهاب الجفن الخلفي للعين.

أعراض جفاف العين في الشتاء

هناك الكثير من الأعراض التي تشير إلى إصابة عينك بالجفاف في الشتاء، سنوفرها لكم حسب ما نشر على موقع «mayo clinic»، وهي الشعور بالحرقة أو اللسعات أو الخشونة في عينيك، إحمرار العين، الشعور بوجود شيء داخل عينيك، صعوية ارتداء العدسات اللاصقة والقيادة أثناء الليل، الشعور بإرهاق بها، وجود صديد لزج في العينين أو حولها، والتهييج في عينيك بسبب جفافها.