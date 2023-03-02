10 طرق عملية لحماية نفسك من أضرار غبار العاصفة الرملية.. فئة ممنوعة من الخروج

القاهرة - سمر حسين - صحة

يبحث الكثير عن طرق عملية لحماية نفسك من أضرار غبار العاصفة الرملية، إذ بدأت درجات الحرارة في الارتفاع، ويصاحبها رياح محملة بأتربة وغبار مؤذٍ للعين والبشرة لما يسببه من جفاف، بالإضافة للسعال الشديد عند استنشاقه خاصة من يعانون من حساسية الجيوب الأنفية، وأصحاب الأمراض المزمنة.

طرق عملية لحماية نفسك من أضرار غبار العاصفة الرملية

وكانت وزارة الصحة والسكان، حددت طرق عملية لحماية نفسك من أضرار غبار العاصفة الرملية، من خلال عدة نصائح نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتي جاءت على النحو التالي:

- تجنب الخروج من المنزل خلال البرد في ظل العواصف الترابية لمصابي الجيوب الأنفية والحساسية.

- ارتداء الملابس المناسبة، المكونة من عدة طبقات، وذلك قبل الخروج من المنزل، حتى تتجنب التيارات الهوائية الشديدة.

- تناول المشروبات الدافئة، إذ تساعد على تنشيط الدورة الدموية، مثل الينسون والقرفة والزنجبيل لأنها مشروبات تجعل الجسم يشعر بالدفء.

- الاعتماد على عسل النحل والليمون.

- تناول المياه باستمرار.

- تناول الفواكه والخضراوات والأطعمة التي تمد الجسم بالمناعة.

- حافظ على التمارين الرياضية لتنشيط الدورة الدموية.

- ارتداء الكمامة، وتغطية الأنف جيدًا.

- تناول الأدوية لأصحاب مرضى الحساسية في مواعيدها.

- إغلاق نوافذ المنازل جيدًا لمنع دخول الأتربة والغبار إلى الغرف، وتنظيف أرضيات المنزل وجميع الأسطح نالمطهرات بشكل مستمر.