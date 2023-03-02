الامارات | مومياء في حقيبة عامل توصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صادرت شرطة البيرو في الأيام الماضية مومياء من حقبة ما قبل الغزو الإسباني، عمرها 600 إلى 800 عام، في حقيبة عازلة للحرارة، عائدة لعامل في خدمات التوصيل المنزلي، يؤكد أنها محفوظة في منزله منذ ثلاثة عقود.

وفي مقطع مصور، انتشر على نطاق واسع عبر الشبكات الاجتماعية، أوضح خوليو سيزار بيرميخو أن المومياء كانت محفوظة منذ ما يقرب من 30 عاماً في منزله العائلي.

وأشار إلى أن والده تحصّل عليها من شرطي كان مديناً له بالمال.