الامارات | «عسل ومطر وغبار».. حكاية من جماليات بيئة الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، ضمن أنشطة نادي العويس السينمائي، عرضاً لفيلم «عسل ومطر وغبار»، بحضور المخرجة نجوم الغانم، وجمهور من أصدقاء النادي.

كتب السيناريو والحوار للفيلم الشاعر خالد البدور، بالاشتراك مع نجوم الغانم، وتألف طاقم العمل من: غريب اليماحي، وفاطمة سند، وعائشة النقبي، وفاطمة النقبي، وهو من إنتاج شركة «نهار».

تناول الفيلم حكاية كل من عائشة وغريب اللذين يجوبان جبال الإمارات الشمالية بحثاً عن النحل البري، ويواجهان كل يوم شتى المصاعب، حيث يتسلقان الجبال ويتعرضان للمخاطر، ولكنهما يرويان حكاية سينمائية بسيطة مفعمة بالمفردات البيئية الأصيلة، والتي عمل الفيلم على توثيقها لتكون مرجعاً للباحثين والمهتمين.

وقالت المخرجة نجوم الغانم في نهاية العرض: «إن العمل استغرق تصويره عامين، حيث كان فريق العمل ينتظر دورة الطبيعة وتناوب فصولها للحصول على لقطات جيدة من حياة هذه الحشرة الكريمة، كما أن كل شخصية في الفيلم أدت دورها الطبيعي في الحياة دون كثير من التوجيه، وهو ما أعطى الفيلم قيمته الإيجابية، وكان مصدر فرح لإنجاز شريط بهذه القيمة الجمالية».

وقال الشاعر خالد البدور: «إن فكرة الفيلم اقترحها الشاعر عبدالعزيز جاسم، ومن خلالها تم رسم مشاهد الفيلم من واقع الحياة في مواقع التصوير، حيث لم يكن هناك سيناريو بالمفهوم التقليدي».

يذكر أن نجوم الغانم أديبة وشاعرة ومخرجة إماراتية، أخرجت عدداً من الأفلام القصيرة مثل: «آيس كريم»، «الحديقة» و«ما بين ضفتين»، وكذلك قدمت أفلاماً وثائقية طويلة، مثل: «المُريد»، «حمامة»، «أمل» و«أحمر، أزرق، أصفر». يذكر أيضاً أن كاتب السيناريو خالد البدور، هو شاعر وباحث تراثي ومترجم، من كتبه ليل وحبر وغزل وشتاء ومطر على البحر.