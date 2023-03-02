الامارات | «حيّ رمضان».. كرم وتسامح وترابط أسري في «مدينة إكسبو دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد «مدينة إكسبو دبي» لاطلاق «حيّ رمضان» من الثالث من مارس ويستمر طوال الشهر الكريم، لتوفير تجربة رمضانية فريدة.

تبدأ فعاليات «حيّ رمضان» مع احتفالات «حق الليلة» من الثالث إلى الخامس من مارس، حيث ستنظم مسيرة لموكب من الإبل الأصايل الإماراتية، بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتنظم أنشطة تراثية للأطفال والعائلات. ويحتفي «حيّ رمضان» بقيم شهر رمضان، مثل الكرم والتسامح والترابط الأسري والتراحم بين أفراد المجتمع، ضمن أجواء روحانية ممتعة. ويمكن للزوّار ارتياد المسجد في الموقع لأداء جميع الصلوات وصلاة التراويح، والاستمتاع بمجموعة من الأنشطة والعروض المسرحية المناسبة للعائلات.

ويقدم الإفطار في «شلالات إكسبو السريالية» للشركات، تجربة متميزة تشمل محطات الطهي والموسيقى الحيّة في أجواء ساحرة، ويمكن للزوّار تجربة التجمع على مائدة الإفطار المشتركة التي تمتد في طرقات منطقة التنقل مع قائمة من أشهى الأطعمة يقدمها عدد من كبار الطهاة المحليين والعالميين. حيث سيستمتع الزوّار بأطباق مستوحاة من منطقة البنجاب الهندية مع الشيف روهيت غاي، بينما سيقدم الشيف أثناسيوس كارجاتزيديس، من مطعم البارون الحائز جوائز عدة، تشكيلة شهية من أطباق مطبخ البحر الأبيض المتوسط، كما سيستمتع الزوّار بألذّ الأطباق الخليجية من مطعم دخنة السعودي. وستتوّج رحلة الطهي بحلويات رمضانية خاصة من «بريد أهد» ومقهى «ليليز»، ويمكن حجز منطقة الشلالات بأكملها.

• تنطلق الفعاليات مع احتفالات «حق الليلة» ومسيرة لإبل الأصايل الإماراتية.