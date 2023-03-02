الامارات | 6 كتب في قائمة «العالمية للرواية العربية» القصيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، أمس، عن روايات القائمة القصيرة في دورتها الـ16، وهي «مُنّا» للصديق حاج أحمد، و«حجر السعادة» لأزهر جرجيس، و«كونشيرتو قورينا إدواردو» لنجوى بن شتوان، و«أيام الشمس المشرقة» لميرال الطحاوي، و«الأفق الأعلى» لفاطمة عبدالحميد، و«تغريبة القافر» لزهران القاسمي.

جرى الإعلان عن القائمة القصيرة في مؤتمر صحافي عُقد افتراضياً، حيث كشف محمد الأشعري، رئيس لجنة التحكيم، عن العناوين المرشحة للقائمة، وشارك في المؤتمر أعضاء اللجنة، وهم: ريم بسيوني، أكاديمية وروائية مصرية، وتيتز روك، أستاذ جامعي ومترجم سويدي، وعزيزة الطائي، كاتبة وأكاديمية عُمانية، وفضيلة الفاروق، روائية وباحثة وصحافية جزائرية، وياسين عدنان، عضو مجلس الأمناء، وفلور مونتانارو، منسقة الجائزة.

ويحصل كل من المرشحين الستة في القائمة القصيرة على 10 آلاف دولار، كما يحصل الفائز بالجائزة على 50 ألف دولار إضافية. وسيجري الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة في احتفالية تنظم في أبوظبي 21 مايو المقبل.

تضم القائمة القصيرة لدورة الجائزة العالمية للرواية العربية الـ16 ثلاث كاتبات وثلاثة كتّاب من ستة بلدان عربية، تتميز رواياتهم بالتنوّع في المضامين والأساليب وتعالج قضايا راهنة ومهمة.

وشهدت الدورة الحالية من الجائزة وصول كاتبتين سبق لهما الوصول إلى القائمة القصيرة، وهما: نجوى بن شتوان، وميرال الطحاوي، كما وصل أزهر جرجيس إلى القائمة الطويلة في عام 2020، فيما ترشح ثلاثة كُتّاب إلى المراحل النهائية للمرة الأولى، وهم: الصديق حاج أحمد، وفاطمة عبدالحميد، وزهران القاسمي.