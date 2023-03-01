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12 لمسة بسيطة وغير مكلفة تجعل بيتك أكثر أناقة وجاذبية

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

ديكور المنزل

مع اقتراب شهر رمضان، تبحث السيدات عن لمسات بسيطة وغير مكلفة تجعل البيت أكثر أناقة وجاذبية، إذ يفضلن الشعور بأن المنزل مُتجددًا، حتى بأقل الإمكانيات والتكاليف، دون الحاجة لنقل الأثاث من مكانه، فقط بشراء بعض القطع البسيطة والمختلفة.

لمسات بسيطة وغير مكلفة تجعل بيتك أكثر أناقة وجاذبية

ويقدم «هُن» لربات المنازل، في السطور التالية، لمسات بسيطة وغير مكلفة تجعل بيتك أكثر أناقة وجاذبية، بحسب موقع «The spruce, make your best home» الخاص بالمنزل.

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إضافة وتغيير الوسائد

تغيير الوسائد التي تزين الأريكة في غرفة الجلوس، أو إضافة وسائد جديدة بألوان مختلفة، وغير أحادية، يحقق تجديد ديكور المنزل، بأقل التكاليف.

المصابيح

الإنارة والضوء المختلف، قادر على تجديد المكان، وتحقيق ديكور عصري مميز، بأقل التكاليف، على سبيل المثال احضري مصباحًا غير تقليدي على شكل سلحفاة ذهبية، أو الأسلاك المضيئة المميزة.

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ملصقات البلاط

يمكن إضافة بعض الديكورات المنزلية منها ملصقات شفافة تضعيها على الحائط والبلاط.

مرآة حائط معكوسة

تعد مرآة الحائط المعكوسة من أشكال الديكورات المميزة والمختلفة.

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 طلاء الجدران

تجديد الديكور بطلاء أي دهان جديد يعطي مظهرًا جديد تمامًا للمكان.

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طاولات جديدة

يمكنك إضافة طاولة إلى غرفة الجلوس، أو النوم، ما يعطي مظهر جديد للديكور. 

السجاد

يضيف السجاد الملون والجديد، لمسات مميزة إلى المساحات الداخلية، خاصة إذ تشابه مع ألوان الطلاء، والديكور والأثاث.

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التابلوهات

التابلوهات من ديكورات  المنزل البسيطة، فهي لوحة فنية تليق على جدران المنزل.

وضع النباتات

من الممكن إضافة بعض النباتات والزرع إلى المنازل.

مقابض الخزائن

تحمل مقابض الخزائن جزء من التجديد، مثل مقابض الأدراج والخزانة عند تزيينها بأوراق الحائط.

فن الجدار المعدني أو الخشبي

اختاري بعض الأعمال الفنية البسيطة والأنيقة على الجدران من خلال الخطوط العريضة الفنية، التي تساعد على الراحة والاسترخاء. 

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المزهرية

المزهرية تجعل طاولة القهوة الخاصة بك، أو زوايا الغرف أنيقة للغاية. 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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