الامارات | «آرت دبي 16».. يبدأ الرحلة الأكبر في تاريخه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) وعضو مجلس دبي أن «آرت دبي» نجح في أن يصبح نقطة التقاء عالمية للصناعات الثقافية والمجتمعات الإبداعية، بما يتمتع به من شمولية وقدرة على توصيل رسالة الإبداع الإنساني بأفضل صورة، مشيرةً سموها إلى أن المعرض أحدث عبر دوراته المتعاقبة حراكاً فنياً فاعلاً وملهماً على المستويين الإقليمي والدولي.

وقالت سموها، خلال افتتاحها أمس فعاليات الدورة الـ16 من «آرت دبي»: «أظهر الحدث الفني العالمي قدرته على أن يكون ملتقى عالمياً للابتكار الفني، ومنصّة للتنوّع الفكري الثقافي الإبداعي والتواصل الحضاري، حتى أصبح من بين أبرز الفعاليات التي يترقبها الفنانون والمبدعون من مختلف أنحاء العالم، لاسيما أنه يحقق عاماً بعد عام إنجازات كبيرة، وزيادة في نسب إقبال القطاع الفني من مختلف الدول للمشاركة في فعالياته».

وقامت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد، بجولة في أرجاء المعرض، اطلعت من خلالها على ما تتضمنه نسخة هذا العام من برنامج غني وشامل يعكس الثقافات المتنوّعة، والتقت عدداً من الفنانين والمبتكرين والشركاء الثقافيين المحليين والدوليين.

بمشاركة أكثر من 130 صالة عرض معاصرة وحديثة ورقمية من أكثر من 40 دولة انطلقت أمس، فعاليات الدورة 16 لمعرض «آرت دبي 2023» النسخة الأكبر في تاريخ هذا المعرض الفني الاستثنائي.ويُشكل هذا الحدث الثقافي البارز في المنطقة والعالم، والذي يُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منصة عالمية رائدة للفن والفنانين المشاركين من منطقة الشرق الأوسط والجنوب العالمي، وتستمر فعالياته في مدينة جميرا دبي لغاية 5 مارس الجاري، مع تخصيص يومي 1-2 مارس لكبار مقتني الأعمال الفنية.

الدورة الأكبر

يستقبل المعرض خلال دورته الحالية، الأكبر في تاريخه، أكثر من 130 صالة عرض معاصرة وحديثة ورقمية من أكثر من 40 دولة عبر أربعة أقسام المعرض: المعاصرة والحديثة والبوابة و«آرت دبي ديجيتال»، بدعم من الشركاء الطموحين والبرامج غير الربحية، بما في ذلك الأعمال الفنية التي تم تكليفها حديثاً والعروض الأولى لفنانين عالميين، حيث ستكون الدورة الحالية الأكثر شمولاً منذ تأسيس المعرض بفضل برامج التعليم والقيادة الفكرية الموسعة. ويُعد «آرت دبي» جزءاً من موسم دبي الفني الذي يستمر من 1 فبراير إلى 20 مارس.

إعادة صياغة

وقالت المديرة التنفيذية في «آرت دبي» بينيديتا غيون: «يسعى المعرض دائماً إلى إعادة صياغة أسس ما يجب أن يكون عليه المعرض الفني، ويعكس البرنامج الموسّع لدورة هذا العام دورنا الرئيس كنقطة التقاء للصناعات الإبداعية في المنطقة، سواء كانت التجارية أو غير الربحية. وكمؤسسة مستقلة، نفخر بكوننا أكثر من مجرد معرض فني فحسب، بل منصة حاضنة للمواهب، ومحفّزة للاقتصاد الإبداعي في دبي، وداعمة للعقول المبتكرة ضمن القطاع الثقافي بشكل عام».

مكانة مهمة

وقال المدير الفني في «آرت دبي» بابلو ديل فال: «على مدى نحو عقدين من الزمان، احتل معرض (آرت دبي) مكانة مهمة لاستكشاف التوجهات الجديدة ضمن القطاع الثقافي، من خلال تنظيم جلسات نقاشية، والاحتفاء بقوة الإنتاج الإبداعي في جميع أنحاء الجنوب العالمي. ويعد (آرت دبي) حدثاً فنياً عالمياً بكل المقاييس، ويظهر ذلك من خلال الجودة والانتشار الجغرافي للمعارض المشاركة ضمنه هذا العام. إن استضافة جزء كبير من البرنامج مرة أخرى من الجنوب العالمي، يسلّط الضوء على الاهتمام المتزايد والرغبة في جمع القدرات الفنية غير الغربية، وتعزيز المشهد الفني للمعرض خارج المراكز التقليدية لعالم الفن، والتركيز على الدور الذي يلعبه معرض (آرت دبي) كمنصة للمناطق التي لم تنل حظاً وافراً من الانتشار على الساحة الفنية العالمية».

برنامج المعرض

ستضم دورة المعرض لعام 2023 أكثر من 30 مشاركاً لأول مرة ويأتي أكثر من 60% من برامج صالات العرض من الجنوب العالمي، ما يؤكد مكانته كسوق رائد للفنون والنمو المطرد لقطاع الفنون على مستوى المنطقة.

ويقدّم قسم «آرت دبي المعاصر» أفضل ما يمكن أن يقدمه الفن المعاصر من أعمال فنية بمشاركة 76 صالة عرض من أكثر من 34 دولة، مع التركيز بشكل خاص على الفن والفنانين من الجنوب العالمي، كما يشهد المعرض في دورته الـ16 مشاركة 14 صالة عرض لأول مرة، و12 صالة عرض للمشاركة من جديد. وستضم الدورة الحالية من معرض «آرت دبي» 24 صالة عرض، وهي أكبر المشاركات عدداً على مدار تاريخ المعرض، ما يعكس النمو المستمر للقطاع الثقافي والفني في دبي والأهمية المتزايدة للإمارة كمركز عالمي للإبداع والثقافة.

«آرت ديجيتال»

كما يشهد معرض «آرت دبي» 2023 عودة فعاليات معرض «آرت دبي ديجيتال»، بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض على الصعيدين النقدي والتجاري في عام 2022. ويقدم هذا القسم من المعرض «آرت دبي» صورة بانورامية بزاوية 360 درجة لمشهد الفن الرقمي، في مسعى لبناء الجسور بين عالم الفن والتكنولوجيا، واستكشاف كيفية استخدام الفنانين لتقنيات جديدة لكسر حدود عالم الفن التقليدي. وتم اختيار قائمة المشاركين من ست قارات، ما يعزز التزام معرض «آرت دبي» بتقديم المشهد العالمي للفنون خارج مراكز الفنون التقليدية، برعاية المُعلِّمة والكاتبة المتخصصة في مجال الفنون المُقيمة في سنغافورة كلارا تشي وي بيه Clara Che Wei Peh. وستركز النسخة الموسعة لعام 2023 على المعارض والمؤسسات والفنانين الذين يقودون هذه الساحة الفنية سريعة النمو.

ويرعى القيّم الفني فيباش بوريشانونت المقيم في بانكوك، قسم «بوابة» في معرض «آرت دبي» لعام 2023، حيث يعرض قسم «بوابة» حصرياً الأعمال الفنية التي تم إنتاجها في العام الماضي أو خصيصاً لمعرض «آرت دبي»، وتتألف من عروض تقديمية فردية يشارك بها 11 فناناً من جميع أنحاء الجنوب العالمي. ويستكشف هذا القسم عبر مجموعة متنوعة من الوسائط، بدءاً من الرسم والمنسوجات إلى صناعة الأفلام والعروض التقديمية، بالإضافة إلى قيام الفنانين المعاصرين من الجنوب العالمي، بتسليط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والثقافية، والتي تتنوّع بين التنمية الحضرية السريعة والقيم التقليدية، والعلاقات الإنسانية في عصر التكنولوجيا والاتصال، إضافة إلى الاهتمامات الشخصية حول معنى اللغة والفراغ.

رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي:

• «(آرت دبي) نجح في أن يصبح نقطة التقاء عالمية للصناعات الثقافية والمجتمعات الإبداعية».

• «المعرض أحدث عبر دوراته المتعاقبة حراكاً فنياً فاعلاً وملهماً على المستويين الإقليمي والدولي».

■ 76 صالة عرض

■ 30 مشاركًا لأول مرة

■ 34 دولة ممثلة في الحدث

■ 130 صالة عرض معاصرة

مؤتمرات وجلسات

يستكمل معرض «آرت دبي» فعالياته مع تقديم أكبر برنامج للقيادة الفكرية في المعرض، حيث يجمع باقة واسعة من ألمع العقول الثقافية والإبداعية. واستمراراً بالتزام المعرض على المدى الطويل بتنظيم الجلسات الحوارية المتنوعة وتطوير البيئة الثقافية في دبي، سيضم برنامج هذا العالم أكثر من 50 جلسة حوارية في برنامج يومي يشمل المؤتمرات والمحادثات والتعليم، بالإضافة إلى «منتدى الفن العالمي» وإطلاق الدورة الأولى لمنطقة الشرق الأوسط من قمة «كريستيز للفنون والتكنولوجيا» في دبي.