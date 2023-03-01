8 نصائح للتوفير في ميزانية البيت.. اشتر من المجمعات الاستهلاكية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تسعى ربات المناازل قبل إقبال شهر رمضان المبارك، للبحث عن نصائح للتوفير فى ميزانية البيت، إذ إنها واحدة من الأساسيات والضروريات في تنظيم وترتيب مرتبك الشهري بما يتوافق مع حاجتك من السلع الأساسية، والاستهلاكية وغيرها.

8 نصائح للتوفير في ميزانية البيت

ويرصد لكِ «هُن» في السطور التالية، 8 نصائح للتوفير فى ميزانية البيت، حدديها حسب مرتبك الشهري، واحتياجاتك الأساسية، وفقًا للدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ«هن»، وما قدمته الشيف فاطمة أبو علي، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، والتي جاءت على النحو التالي:

- حددي ميزانية المنزل بالورقة والقلم

يفضل اتباع طريقة تنظيم الميزانية شهريًا، من خلال الكتابة بالورقة والقلم، مع مراعاة تقسيم المبالغ الثابتة مثل الفواتير، والجمعيات، ثم أسعار المستلزمات الضروري شرائها.

- تنظيم الميزانية داخل المنزل

على ربة المنزل تنظيم الميزانية في البداية بشكل منسق، فلا تُكتب سوى الأمور التي ستقوم بشرائها فقط، دون زيادة أو نقصان، ومن ثم البحث عن أماكن بيعها وعرضها.

- ميزانية للطوارئ

بعد الاحتفاظ بميزانية الشراء الأساسية، والفواتير الثابتة، عليكٍ وضع ميزانية جانبية للطوارئ والمستشفيات، أو لإنقاذ الوضع في أي وقت.

- شراء مستلزمات المنزل من المجمعات الاستهلاكية

اختاري الأماكن المخفضة وأماكن العروض لشراء مستلزماتك، وكذلك تحديد كمية الطعام على عدد الأفراد في الأسرة الواحدة.

- إعادة هيكلة الميزانية

حاولي إعادة هيكلة الميزانية، لتلائم المصاريف الجديدة، والاستغناء عن بعض البنود في مواجهة بنود أخرى.

- الاستبدال

استبدلي المنتجات غالية الثمن والتكلفة، بأخرى أقل منها في التكاليف، على سبيل المثال المنتجات الغذائية حاولي إيجاد بدائل لها غير التي عالية التكلفة.

- الاستغناء

استغني عن بعض الرفاهيات التي لن تؤثر في الحياة بشكل عام، بسلع أقل وأكثر توفير.

- ميزانية البيت الأسبوعية

يمكنك تحديد ما تأكلينه أو تحتاجينه خلال أسبوع واحد، وذلك لتجنب هدر الطعام والمال.