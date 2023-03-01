11 نصيحة لتجنب السقوط من الشرفة أثناء نشر الغسيل بعد مصرع طفلة بالقاهرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في واقعة مأساوية، خيم الحزن على مدينة السلام، بمحافظة القاهرة، بعدما لقيت فتاة صغيرة «حبيبة عادل» 17 عاما مصرعها بعد سقوطها من البلكونة، أثناء نشر الغسيل، إذ اختل توازنها وسقطت في الشارع، مُصابة بكسور ونزيف خارجي، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

سقوط «حبيبة» من الشرفة، واحد من أكثر الفواجع التي تتعرض لها بعض الفتيات وخاصة ربات المنازل، أثناء قيامهن بالأعمال المنزلية، إذ يختل توازنهن ما يصل في النهاية للسقوط من الشرفات.

مع تكرار تلك الحادثة، يقدم موقع «هن» بعض النصائح لتجنب السقوط أثناء «نشر الغسيل» وفقًا لما قدمه الموقع الطبي العالمي «mayoclinic»، و«wikihow».

نصائح لتجنب السقوط من «البلكونة» وقت نشر الملابس

- حاولي استبدال منشر البلكون الخارجي، بالمنشر الداخلي المتحرك.

- انشري في الأحبال الداخلية الملائمة لطولك، لتجنب «الشب» للأحبال الخارجية.

- احرصي على تجنب النشر عند الشعور بالدوار.

- تجنب النشر عند الشعور بانخفاض الضغط.

- عدم الحديث مع الآخرين خلال النشر.

- تجنب الحديث بالهاتف المحمول أثناء النشر.

- يفضل النشر في النهار فهو أكثر أمانًا، بدلًا من النشر ليلًا.

- الاهتمام بالرياضة والتغذية السليمة، إذ يساعد النشاط البدني كثيرًا في الوقاية من السقوط.

- مارسي بعض التمارين، مثل المشي أو التمارين المائية أو رياضة التاي تشي، فهي تساعد في التقليل من احتمالية التعرض للسقوط من خلال زيادة القوة، وتحسين الاتزان والتناسق بين أعضاء الجسم، وزيادة المرونة.

- مراجعة طبيبك بين الفترة والثانية للتأكد من عدم تعرضك للدوار، أو تذبذب ضغط الدم.

- لا تتناولي الأدوية التي تعمل على ترخية الجسد قبل القيام بالأعمال المنزلية، حتى لا يختل توازنك.