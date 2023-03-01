لستات البيوت.. طرق عمل ميزانية شهرية وأسبوعية للمنزل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

البحث عن طرق عمل ميزانية شهرية وأسبوعية، غاية ربات البيوت، اللاتي يرغبن في وضع خطة بالأرقام لعمل ميزانية للمصروفات الأسبوعية والشهرية، حتى لا يقعن في أزمة انتهاء المرتب دون شراء المستلزمات الأساسية.

طرق عمل ميزانية شهرية وأسبوعية

وتبحث ربات المنازل عن طرق عمل ميزانية شهرية وأسبوعية، لترشيد الاستهلاك، وضمان شراء الاحتياجات الأساسية بالإضافة لجزء جانبي للادخار منه، الأمر الذي يحتاج تفكير وتدبير عملي وعلمي، قبل الشراء.

طرق عمل ميزانية شهرية وأسبوعية

وفي هذا الصدد، قدمت سامية عبدالمطلب، خبيرة الاقتصاد المنزلي لـ«هُن»، مجموعة من النصائح لعمل ميزانية أسبوعية، جاءت على النحو التالي:

شراء الأصناف الأساسية والضرورية من أماكنها المخصصة التي تضع عروض موفرة، فيفضل الابتعاد على المتجرات الكبرى والشهيرة، والاعتماد على المجمعات الاستهلاكية، وأسواق الخضروات العادية.

- البحث عن البديل، إذا وُجدت سلعة غالية، على سبيل المثال، اعتمدي على الصلصة المُعدة منزليًا من الطماطم بدلًا من شراء معجون الصلصة الجاهزة.

- شراء مستلزمات المنزل من المجمعات الاستهلاكية والأماكن المخفضة والعروض.

- تحديد كمية الطعام على عدد الأفراد في الأسرة الواحدة للأسبوع الواحد.

- إعادة تدوير المتبقي من طعام اليوم لليوم التالي.

طرق عمل ميزانية شهرية وأسبوعية

وفي نفس السياق، قدمت الدكتورة شيماء فوزي، المتخصصة في إدارة الأعمال والموارد البشرية، لربات المنازل، طرق عمل ميزانية شهرية، جاءت على النحو التالي:

- حفظ مبلغ الإيجار والكهرباء والغاز والمياه جانبًا، قبل النظر لتكاليف الطعام.

- وضع مبلغ مالي جيد كل شهر للتوفير في الأموال الشهرية.

- تحديد كمية الطعام على عدد الأفراد وشراء ما يكفي الشهر، فهي أهم خطوات التدبير.

- الذهاب للأماكن التي تخصصها الدولة مثل معارض السلع الاستهلاكية والشراء منها.

- استخدام نقاط الخبز بالبطاقة التموينية لتوفير ميزانية البيت.

- التدبير في البروتين الحيواني، وتناول اللحوم بقدر متوسط في الشهر.

- استبدال اللحوم والبروتين الحيوان بالبروتين النباتي، في بعض الأيام، مثل البقوليات الفاصوليا واللوبيا والحبوب والعدس بأنواعها، والمشروم والبروكلي وغيرها.

- عمل الحلويات والأطعمة في البيت وتجنب الشراء من المحلات.

- تحديد نوع واحد فقط، من الأنشطة الترفيهية، بدلًا من القيام بكل الأنشطة الترفيهية في نفس الأسبوع.

- الادخار في شراء الملابس، واستغلال أوقات الخصومات.