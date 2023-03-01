الامارات | شركة «كاتشب» شهيرة تبحث عن بحار لسبب غريب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت قصة بحار من الدومينيكان تاه في عرض البحر لمدة أربعة وعشرين يوما ليعيش بشكل أساسي على زجاجة كتشب لتبحث عنه الشركة المصنعة لمكافأته وتعويضه.



وقالت محطة «سي بي أس» أن شركة Heinz الشهيرة بمنتجات عصير الطماطم طلبت المساعدة على قناتها في منصة «انستغرام» من أجل الوصول للرجل بعد أن فشلت القنوات الرسمية في ذلك.

وفي رسالة افتراضية صممت على شكل زجاجة في البحر طلبت الشركة المساعدة من الجمهور الأسبوع الماضي.

وذكرت المنصة «لمن يجد هذه الرسالة، نحتاج إلى مساعدتك في تعقب رجل مذهل لديه قصة مذهلة.» وذكرت الرسالة اسم الرجل إلفيس فرانسوا وقصته مشيرة أنها تريد تهنئته «للاحتفال بعودته الآمنة إلى الوطن ومساعدته في شراء قارب جديد... لكن يبدو أننا لا نستطيع العثور عليه».

وكان فرانسوا، 47 عامًا، يعمل على قاربه في سانت مارتن في ديسمبر عندما بدأ بالصدفة في الانجراف إلى البحر. وذكر لاحقا أن الطقس تغير الطقس فجأة، وقال في مقطع فيديو نشرته البحرية الكولومبية، التي أنقذته، إنه فقد قدرته على الإبحار.

وقال: «حاولت العودة إلى الميناء، لكنني فقدت المسار لأنني استغرقت بعض الوقت لتركيب الشراع وإصلاحه»، وتابع «اتصلت بأصدقائي وزملائي في العمل. حاولوا الاتصال بي، لكنهم فقدوا الخدمة. لم يكن هناك شيء آخر يمكنني القيام به سوى الجلوس والانتظار».

وكتب فرانسوا كلمة «النجدة» على ظهر قاربه، وتم إنقاذه في النهاية - بعد 24 يومًا تغذى فيها على «زجاجة كاتشب ومسحوق ثوم وحساء ماجي».

ونجحت الشركة بعد أيام من الوصول إلى الرجل بعد أن تعاون معها متابعون لصفحتها التي حصدت ما يقارب خمس ملايين مشاهدة. وقامت شركة تلفزيون محلية بالوصول للرجل الذي كان لا يمتلك وسائل اتصال بعد.

وذكر ناطق باسم الشركة أن مندوبا عنها وصل بالفعل لفرانسوا والتقى به وقدم له العرض الكريم بشراء قارب جديد مزود بأحدث أجهزة الملاحة.