الامارات | توفيت العروس فتزوج العريس أختها على الفور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يمنع وفاة عروس شابة في ليلة عرسها منظمي حفل الزواج والعريس معا من إتمامه على أكمل وجه، حين تقدمت أختها بدلا منها لتحل محلها دون تردد.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية نقلا عن إعلام هندي محلي أنه كان من المقرر أن تتزوج هيتال العروس الشابة من فيشال، ابن رانابهاي ألجوتار من قرية ناري في ولاية غوجارات الهندية. ولكن مع بدء الحفل المنظم، اشتكت هيتال من شعورها بالدوار وفجأة أغمي عليه فنقلها أقاربها إلى المستشفى، حيث قال الأطباء إنها ماتت بنوبة قلبية.

ولكن بدلاً من إلغاء حفل الزفاف، اقترح والد هيتال وهو رجل محلي يُدعى جيناباي أن يتزوج العريس فيشال ابنته الأخرى بدلاً من ذلك.

وفقًا للموقع الإخباري ذاته هذا ما جرى حيث تم وضع جثة العروس المأساوية في ثلاجة المشرحة في المستشفى حتى انتهاء الحفل.

وفقا للصحيفة ذاتها فإن هذه الحوادث ليست نادرة الحدوث في الهند، حيث تشير أنه في يناير 2021 كاد أن ينهار حفل زفاف مزدوج في ولاية كارناتاكا بعد أن قرر أحد العرسان التخلف عن المجيء للعرس.

لكن أحد ضيوف حفل الزفاف تدخل لإنقاذ الموقف حيث وافق رج كان يقود الفرقة الموسيقية على الزواج من العروس الحزينة.

وتم الكشف لاحقًا عن أن عريسها الأصلي كان لديه صديقة سرية هددت بالذهاب إلى مكان الزفاف وتناول السم بدلاً من السماح لعشيقها بالزواج من غيرها.

وقبل ذلك بعامين، هربت عروس هندية أخرى، من مدينة سيرونج في ولاية ماديا براديش، مع الرجل الذي تم التعاقد معه لإجراء مراسم زواجها. ولم يأخذ الكاهن، وهو رجل يدعى فينود مهراج، العروس البالغة من العمر 21 عامًا فقط بل سرق الزوجان السعيدان مجوهرات بقيمة 150 ألف روبية (ما يزيد قليلاً عن 1500 جنيه إسترليني) وما يزيد قليلاً عن 30 ألف روبية (حوالي 300 جنيه إسترليني) نقدًا. وكشف التحقيق فيما بعد أن العروس الهاربة كانت على علاقة عاطفية مع الراهب لمدة عامين.