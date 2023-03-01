قصة حب الشاب خالد وزوجته سميرة.. بطلها بناته الأربعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في الحياة الحب له أوجه عديدة ومختلفة، وهذا ما تبين في علاقة الشاب خالد بزوجته سميرة، إذ أنها أم أولاده، وكانت قصة حبهما سرها الأولاد، فكان الحب الذي بينهما يتوجه حب الأبناء، وهذا ما نلقي عليه الضوء في ذكرى ميلاد الشاب خالد التي كان من المقرر أن توافق اليوم نظرا لأنه ولد يوم 29 فبراير وهو لا يتكرر إلا كل 4 أعوام.

مولده ونشأته

الشاب خالد، اسمه كاملًا «خالد حاج إبراهيم»، هو مغنٍ وشاعر وملحن لموسيقى الراي، وُلد في حي الهواري في مدينة وهران بالجزائر، وذلك في 29 فبراير عام 1960م، وأصل تسميته الشاب يعود إلى تاريخ التسمية في بداية عقد الثمانينيات، عقب إطلاق مسابقة ألحان وشباب، للمغنين الشباب في التلفزيون الجزائري، وأطلق على الفائز وقتها اسم «الشاب»، وتزوج سميرة ديابي وأنجب منها 5 أولاد.

لقاء نادر لـ«الشاب خالد» وزوجته

وقال في لقاء نادر لهما، إنه يحبها ويتحدث عنها، إذ عبر بالجزائرية والفرنسية قائلًا، «قصص الحب كثيرة، لكنها منذ أول ما رأيتها وأنا أحبها، وعندما تزوجتها وأنجبت لي أولادي أحببتها أكثر»، وعبرت هي أيضًا، «أحبه أكثر مما يتصور».

لقب أبو البنات لـ«لشاب خالد»

قال الشاب خالد، خلال استضافته في برنامج «صاحبة السعادة»، المُذاع على قناة «Dmc»، «لقبت بأبو البنات لأن عندي سارة وكنزة وغصن وجنة، أحلى لقب عندي «أبو البنات»، لأن لما البنت بتدخل البيت البركة بتزيد، والنور بيكون دخل البيت، سميت بنتي الكبيرة لما كلمني صديقي ليلة مولد النبي، وقال سميها سارة، وبعد كده حسيت أن البنات كنز، فسميت بنتي التانية كنزة وعملت لها أغنية باسمها، بعد كده ختمت بأن البنات جنة فسميت جنة».

رسالة حب لزوجته

كان «الشاب خالد»، كتب عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي، «الإنستجرام»، كلمات حب لزوجته، وكانت كالتالي، «هي نور حياتي وزوجتي، أعطتني أجمل 5 أطفال قدموا لي المتعة والفرحة والاستمرار في إعطاء السعادة لجمهوري أحبك يا سميرة».