مشروبات وأطعمة لا ينصح بتناولها على معدة فارغة.. تضر القولون والمعدة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يفضل كثير من الأشخاص، تناول بعض المشروبات الساخنة أو الباردة على معدة فارغة، قبل تناول وجبة الإفطار كل صباح، بحثا عن استعادة كامل نشاطهم وطاقتهم، والإقبال على إنجاز المهام المختلفة والحياة اليومية، سواء داخل بيئة العمل أو داخل المدرسة أو الجامعة، إذ يتناول كثيرون الشاي والقهوة بمختلف أشكالها، على معدة فارغة، لكن لا يدري البعض، أنها يمكن أن تتسبب في حدوث مشكلات صحية.

أطعمة ومشروبات لا تتناولها على معدة فارغة

تحدثت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية بمعهد تكنولوجيا الأغذية، لـ«هُن»، عن أضرار تناول بعض المشروبات والأطعمة على معدة فارغة، قائلة: «يفضل البعض تناول بعض المشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة بأنواعها، بخلاف المياه الغازية على الريق، ما يؤثر بالسلب عليهم، خاصة عند الاستيقاظ من النوم، لأن هذا سيتسبب في حدوث مشكلات في المعدة والاصابة بعسر الهضم».

مشكلات صحية وتهيج في القولون

أشارت خبيرة التغذية، إلى أن تناول المشروبات الحمضية، مثل البرتقال والليمون على معدة فارغة، يؤثر بالسلب عليها، ويؤدي لزيادة نسبة الإفراز داخلها، مما يتسبب في تهيجها، وتقرح المعدة وتهيج القولون العصبي، بالإضافة لمشكلات في الجهاز الهضمي.

ومن بين الأطعمة والمشروبات، التي نوهت إليها مروة، العصائر التي تحفز إنتاج حمض الهيدروكلوريك، وتتسبب في التقيؤ وحرقة وآلام شديدة في المعدة، كالقهوة والصودا والمشروبات الغازية، مضيفة: «يجب عدم تناول بعض المعجنات الساخنة، التي يفضلها الكثير، كونها تساعد على الحرقة في المعدة والانتفاخ، كما تتسبب في الآرق والشعور بالتوتر والقلق أغلب الوقت».