قصة القطة «نالا» نجمة السوشيال ميديا.. نجت من التشرد ويتابعها 4.5 مليون شخص

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

روتين يومي ونمط حياة مختلف، تعيشه شابة في مقتبل العمر، تدعى «بوكي»، مع صديقتها المفضلة، التي تشاركها وتتقاسم معها، كل تفاصيل حياتها وأحزانها وأفراحها، حيث تعيش معها داخل منزلها في لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حتى أصبحت القطة «نالا» وشريكتها، من أشهر الثنائي حول العالم.

ويتابعهما على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، نحو 4 ملايين ونصف متابع، فيما تقدر ثروتها بحوالي 100 مليون دولار، لتتحول من قطة مشردة بلا مأوى، لإحدى أشهر القطط حول العالم.

القطة «نالا» ترافق «بوكي» منذ 11 عاما

«بوكي»، هكذا هو الاسم المستعار التي تُعرف به مالكة القطة «نالا»، لكن الاسم الحقيقي لها هو فاريسيري ماثاتشيتيفان، تشارك كل تفاصيل يومها، هي وشريكتها المفضلة عبر حسابها على «إنستجرام»، التي هي من فصيلة مختلطة من السيامي والعتابي، والتي أنقذتها من التشرد، بعدما وقعت في حبها أثناء زيارتها لملجأ للحيوانات الأليفة في كاليفورنيا عام 2012، وتعيش معها داخل منزلها منذ 11 عاما، وفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

قررت الشابة الأمريكية، إنشاء حساب للقطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمشاركة صورها مع الأصدقاء والعائلة، لكنها لم تحلم بأن تحظى بالاهتمام الكبير، كما أصبحت وجهًا إعلانيًا وتجاريًا لاطعمة القطط، للترويج للسلع، لتحطم القطة «نالا» رقما قياسيا عالميا داخل موسوعة جينيس، لأكبر عدد من المتابعين لقطط على «إنستجرام»، حتى تفوقت على 4 أشخاص، وأصبحت من المشاهير، كما حازت على لقب أشهر شخصية على «تيك توك» لهذا العام.

خدمة الحيوانات المشردة

قررت صاحبة ومالكة القطة استخدام حسابها على موقع «إنستجرام»، لنشر الوعي بشأن الرفق بالحيوان وجمع الأموال للجمعيات الخيرية للحيوانات، إذ قالت: «كنت أعمل بدوام كامل في عملي، لكن مع سرعة نموها، قررت تقليص عدد ساعات العمل، للعناية بها وتربيتها».