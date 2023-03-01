الامارات | مطعم عمره 5 آلاف عام في العراق

شكرا لقرائتكم خبر عن مطعم عمره 5 آلاف عام في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت بعثة أثرية دولية عن بقايا مطعم شيد قبل خمسة آلاف عام في مدينة لجش القديمة جنوبي العراق. أعلن فريق جامعة بنسلفانيا في أواخر ينايرالماضي عن اكتشاف قاعة الطعام الأثرية وبها نظام تبريد بدائي، ومئات الأواني الفخارية المصنوعة من الطين، وبقايا سمكة سليمة تقريبا. يأتي هذا الاكتشاف على خلفية عودة ظهور علم الآثار في بلد يشار إليه باسم "مهد الحضارة"، لكن التنقيب الأثري توقف بسبب عقود من الصراعات قبل وبعد الغزو الأمريكي عام 2003. العراق موطن لستة مواقع مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ومن بينها مدينة بابل القديمة التي كانت مهد العديد من الإمبراطوريات القديمة التي قادها حكام مثل حمورابي ونبوخذ نصر.

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