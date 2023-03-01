الامارات | دراسة النساء يأكلن مثل الرجال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هناك العديد من التصورات حول كون المرأة واعية للسعرات الحرارية وأن أنماط أكلها مدفوعة بالمزاج. الشيء نفسه ينطبق على الرجال الذين يُعتبرون أكلة بكثرة أو لا يدركون كثيرًا ما يأكلونه.

يسلط تقرير "STTEM - السلامة والتكنولوجيا والذوق والسهولة والمزاج" - تقرير الهند للوجبات الخفيفة (المجلد الأول) من Godrej Yummiez ، وهي علامة تجارية للمنتجات الجاهزة للطهي ، الضوء على أن 76٪ من النساء يتناولن الوجبات الخفيفة أكثر من مرة في اليوم. 74 % من الرجال يفعلون الشيء نفسه. ويشير هذا إلى ارتفاع نسبة النساء اللاتي يتناولن وجبات خفيفة بنسبة 2 % مقارنة بالرجال. يحاول التقرير إبراز مثل هذه الأفكار الشيقة حول مواقف الناس وتصوراتهم عندما يتعلق الأمر بالوجبات الخفيفة والوجبات الخفيفة.

يُنظر إلى تناول الوجبات الخفيفة على أنه رفع الحالة المزاجية لكلا الجنسين، مما يبرز ارتباط المشاعر بتناول الوجبات الخفيفة. يلقي التقرير الضوء على العلاقة بين مزاج الطعام بين الجنسين، ويكشف أن 74 % من النساء يتناولن وجبات خفيفة أكثر عندما يشعرن بالسعادة، أي 4 % أكثر مقارنة بالرجال (70 %) و 60 % من النساء يتناولن وجبات خفيفة أكثر عندما يكونون سعداء. حزين، أي 8 % أكثر مقارنة بالرجال (52 %)

أحد الجوانب التي ظهرت في هذه الدراسة هو دمج أو تداخل أوقات الوجبات الخفيفة والوجبات الرئيسية. اعترف 64 % من الذكور و67 % من الإناث بتناول وجبة خفيفة في أي وقت. إن تذكر أو ربط الوجبات الخفيفة مع "الوجبات" هو نتيجة مثيرة للاهتمام للغاية لهذه الدراسة. يشترك 46 % من الذكور و53 % من الإناث في تناول وجبة خفيفة مع وجبة صغيرة.

قال أبهاي بارنيركار، الرئيس التنفيذي (الرئيس التنفيذي) ، Godrej Tyson Foods Limited ، "بصفته اللاعب الأول في فئة الطعام الجاهز ، يسعى Godrej Yummiez جاهدًا لفهم الأنماط الديناميكية التي تحدد تناول الوجبات الخفيفة بين الناس في البلد. يوضح تقرير الهند للوجبات الخفيفة بوضوح أن كلا الجنسين يفضلان تناول الوجبات الخفيفة على قدم المساواة ويختاران المزاج والتفضيلات الأساسية، تحسين السهولة والمزاج الركائز الخمس. عند الحديث بشكل خاص عن عمود التذوق، سيكون لفئات الوجبات الخفيفة الهندية تأثير أكبر على المستهلكين والعلامات التجارية. "