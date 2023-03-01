قائمة أكلات مصرية 100% منذ آلاف السنين.. إحنا أصل الجبنة والفول والبصارة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تتميز المطابخ المصرية بعديد من الأصناف الشهية، التي تكون حاضرة في المناسبات المختلفة، إذ يأتي السياح من شتى بقاع العالم لتناولها، مثل: الكشري والفول والطعمية والملوخية والبصارة، التي تعتبر من أهم الاكلات الشعبية الشهيرة والمنتشرة بجميع المحافظات، سواء بداية من الوجه البحري وصولا إلى الصعيد، وما يزال الجميع يبحث عن سر الصنعة وأسرار الطهي التي لا تجدونها في أي مكان آخر في العالم، مهما حاول شيفات الغرب، إعدادها في المطابخ الأوروبية.

«طبلية مصر».. أصل الأكلات الشعبية

تحدثت سحر عبد الرحمن، مدير مكتبة المتحف القومي للحضارة المصرية، عن أصل أشهر الأكلات الشعبية المصرية، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، إذ قالت: «عملنا مبادرة اسمها (طبلية مصر)، الموضوع مرتبط بالهوية المصرية، طبيعي كان لازم نتكلم عن أشهر الأكلات الشعبية، مثل الطعمية والفول، التي أصبحت منتشرة في البلاد الأجنبية ولها مكانة كبيرة، بيحاولوا ينسبوها لنفسهم».

الأكلات الشعبية القديمة

«في أكلات لها جدور مصرية قديمة، ومتوارثة عبر العصور»، عبارة واصلت من خلالها «سحر»، الحديث عن أشهر الأكلات الشعبية وأصولها، من بينها: العدس: «موجود ومنقوش كمحصول بالاسم في مصر القديمة، البصارة عبارة عن خليط من الخضار، والملوخية الناشفة المعروفة باسم الشلولو، التي تتواجد في الصعيد، والمخبوزات بجميع أشكالها، زي البتاو والمرحرح والفطائر بالسكر والزبيب والفايش الصعيدي».

أصل الجبنة والفول والبصارة

عن طرق الطهي وإعداد الأطعمة، قالت مدير مكتبة المتحف القومي للحضارة المصرية: «يحدث إضافات عما كان قديما، هناك أشياء تندثر من البذور والتوابل، التي تعطي طعم معين، لكن العناصر الأساسية كما هي مثل: البصارة والفول خاصة المدمس، كان عن طريق الدفن والمذكور على برديات من الأصول وطريقة عمله، كان الاسم الأصلي له في الأسرة الرابعة باسم (بور)، وتم تحريف الحروف، وصولا لاسم (فول)، كما إن الجبنة كان يطلق عليها اسم (حرم)».