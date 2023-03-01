أكلات شعبية غنية بالبروتين تقوي المناعة وتمنح الطاقة.. اطبخيها لولادك

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتاج جسم الإنسان بشكل طبيعي إلى البروتين، وتتنوع مصادره بصورة لا تعد ولا تحصى، وتتوافر في كثير من الأطعمة الشعبية المحببة لجموع الشعب المصري، منها الحبوب والبقوليات والخضروات والفواكه، بحسب ما أوضحته خبيرة التغذية، مروة شعير، عبر «هن»، ونستعرض تفاصيله، وأبرز الأغذية التي يمكن الاستعانة به لإشباع حاجة الجسم من البروتينات.

وجبات غنية بالبروتين

يمكنك الحصول على شحنة من البروتين عالية القيمة، من خلال خلط الحبوب والبقوليات معا، لتكوين وجبة غذائية متكاملة تساعد على تقوية المناعة، ومنح الجسم الطاقة اللازمة، تلك الخلطة تتوافر بصورة مكثفة في طبق الكشري المصري، بالإضافة إلى تناول الأرز مع اللوبيا أو الفاصولياء.

يمكن أيضا الحصول على البروتين، من الفول والقمح والفول السوداني. وتعد البازلاء وفول الصويا، من أهم المصادر البروتينية التي تحتوي على جميع الأحماض الأمينية.

وصفات صحية لبروتين فعال

المزج بين البروتين النباتي والحيواني، من الوصفات الرائعة للحصول على البروتين، عن طريق الاستفادة من قيمهما الغذائية بشكل كبير وفعال، ولخلق ذلك المزيج بطريقة اقتصادية، يمكنك إضافة البيض مع البقوليات، خاصة أنه بروتين مثالي ومتكامل الأحماض الأمينية، ويفضل مزجه مع الفول، أو إضافته مع الأزر والعدس الأصفر، أثناء نضجه «الكشري الإسكندراني»، وعمل الشكشوكة والعجة.

يمكن استخدام كمية قليلة من البروتين الحيواني، حوالي ربع كيلو من اللحم أو الفراخ على الأكثر، مع الأرز أو البرغل أو البطاطس المسلوقة لعمل كفتة، التي تعد من الأكلات المفضلة لأغلبنا.