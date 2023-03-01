9 تنبيهات عند استخدام قلم الأنسولين لمرضى السكري.. لا تدلكِ مكان الحقنة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعاني كثير من السيدات من مرض السكري، المصنف ضمن سلسلة الأمراض المزمنة، الناتجة عن تناقص إفراز هرمون الأنسولين، ما يؤدي إلى تراكم الجلوكوز أو السكر في الدم، بالتالي يصف لهن الأطباء جرع الأنسولين، للمساعدة على تنظيم مستوى السكر، سواء من خلال الأقراص أو القلم، ما يتطلب منهم معرفة الطريقة الصحيحة للاستخدام، تجنبًا لحدوث مشكلات ناجمة عنه تؤدي للوفاة.

وحددت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الطرق الصحيحة لاستعمال قلم الإنسولين، الذي يلجأ إليه كثير من مرضى السكري.

خطوات استعمال قلم الإنسولين

- ضرورة تنظيف الجلد مكان حقن الإنسولين، سواء من خلال استخدام ضمادة كحولية أو الاستعانة بقطعة مغموسة في الكحول، مع ترك تلك المنطقة حتى تجف قبل الحقن.

- امسك ثنية من الجلد بعد تطهيرها جيدا، واضغط برفق على الجلد والدهون ما بين إصبع الإبهام والإصبع الأول.

- ادخل الإبرة مباشرة في الجلد في وضع عمودي.

- اضغط على الزر المخصص لحقن الإنسولين، مع تثبيت القلن في مكانه، ومواصلة الضغط على الزر لمدة 10 ثواني.

- اسحب الإبرة من الجلد نحو الخارج، مع استبدال غطاء الإبرة، ثم الضغط على منطقة الحقن لمدة تتراوح بين 5 و10 ثواني.

- لا تدلك مكان الحقن نهائيا.

- اخرج الإبرة من القلم، بتدوير الإبرة المغطاة عكس اتجاه عقارب الساعة.

-توضع الإبرة في حاوية لها غطاء محكم.

- تركيب غطاء القلم، وتخزينه حسب التوجيهات.

طريقة تخزين قلم الأنسولين

أوضحت وزارة الصحة، الطرق الصحيحة لتخزين قلم الإنسولين، عبر صفحتها على، «فيسبوك»، كالتالي:

- تخزين قلم الإنسولين، لا يتم بإبرة متصلة، كما يجب اتباع التعليمات والإرشادات التي تدون على العلبة، أو قراءة النشرة المرفقة معه، للتعامل معه بذكاء وفطنة.

- لا بد من التأكد من أن الأقلام غير مفتوحة عند وضعها في الثلاجة لحفظها، حتى تكون جاهزة للاستخدام.

- يُنصح بالتخزين في مكان بارد وجاف، وعدم ترك القلم في ضوء الشمس المباشر.

- في حالة السفر، يتم الاحتفاظ بالقلم في علبة باردة.