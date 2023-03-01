كارلا حداد تتألّق بجمبسوت رقيق باللون البنفسجي الناعم

كارلا حداد الفنانة والإعلامية اللبنانية خطفت الأنظار مؤخرا في حلقات برنامجها الجديد الذي يعرض على قناة LBC بأناقتها وجمال إطلالاتها، حيث تمكنت من إبهار عشاقها في كل حلقة باختياراتها الراقية التي تميزها اللمسات العصرية وتنسيقاتها الأنثوية، فجاءت معظمها بستايل المونوكروم بالألوان الناعمة، كما فضلت الفساتين الطويلة ذات التصاميم الفاخرة في معظم الحلقات.

كارلا حداد تطل بجمبسوت رقيق في أحدث حلقات برنامجها

كارلا حداد تألقت في الحلقة الجديدة لبرنامجها "المسرح" بلوك أنثوي رقيق باللون البنفسجي الناعم، عبارة عن جمبسوت أنيق من توقيع Bendy Bark، مميز بقصة مكشوفة الأكتاف مع ياقة مستقيمة وزينت منطقة الصدر بالريش الطويل مع خصر محدد بقصة الكورسيه الشفاف والمزين بتطريزات من الخرز اللامع، أما الجزء السفلي فصمم على شكل بنطلون بأرجل ضيقة، ونسقت كارلا مع هذا اللوك صندل مفتوح بنفس لون الفستان مع شريط أمامي رفيع مرصع، وحافظت كارلا على رقة اللوك بعدم ارتداء عقد والاكتفاء بأقراط ناعمة على شكل ورود وخواتم، أما شعرها فتركته منسدلا بأسلوب مالس.

تنسيقات مونوكروم أنيقة اعتمدتها كارلا حداد في برنامجها

لوك الجمبسوت لم يكن هو الوحيد الذي نسقته كارلا حداد بأسلوب مونوكروم بل شاهدناها كذلك بفستان ميدي ناعم من توقيع Naja Saada، مصمم بقصة محددة لقوامها الممشوق بطول يتخطى الركبة، مع أكمام طويلة شفافة وياقة مستديرة بفتحة ضيقة، وزين الفستان الذي جاء باللون الكريمي بتطريزات ناعمة يتخللها الخرز البراق باللون الكريمي كذلك، وأكملت الإعلامية اللبنانية هذه الإطلالة بحذاء مدبب بالكعب العالي والرفيع من Louboutin بنفس لون الفستان، واكتملت أناقتها بخاتم وأقراط ماسية بتصاميم عصريه من Yeprem، مع تسريحة الشعر الويفي.

كارلا حداد حبست الأنفاس بأناقة إطلالتها التي نسقتها باللون الأسود الموحد من فستان طويل بتصميم جذاب من توقيع Gemy Maalouf، تميز بقصة الأوف شولدر مع خصر محدد مزين بعقدة جانبية ينسدل منها الفستان بثنيات رقيقة يتخللها شق جانبي عالي يكشف عن ساقها، وانتعلت كارلا صندل أسود بشرائط رفيعة وكعب عالي من Giuseppe Zanotti، وتزينت بعقد فاخر وأقراط صغيرة من Yvan Tufenkjian، وسرحت شعرها للخلف على شكل ذيل حصان منخفض.

الفستان الطويل كان اختيار كارلا حداد في حلقة أخرى من حلقات البرنامج، ووقع اختيارها على فستان أنيق باللون البرغندي مع حذاء مطابق من توقيع Jean Fares Couture ، صمم بقصة طويلة محددة للقوام مع ذيل الحورية بقماش المخمل الفاخر، كما تميز بأكمام طويلة وياقة مستديرة ضيقة، مزين بتطريزات لامعة على شكل خطوط متداخلة بحبات الترتر يتخللها فتحات مصممة بقماش شفاف، أما الحذاء فصمم كذلك بقماش المخمل بنفس درجة لون الفستان تميز بكعب عالي مرصع ونعل سميك بشرائط أمامية عريضة ومتداخلة، وتزينت مع هذه الإطلالة بخاتم ماسي مموج وأقراط متدلية واعتمدت تسريحة الشعر الويفي.



كارلا حداد تألقت بفستان طويل من الدونتيل باللون الأحمر بتوقيع Karoline Lang، مميز بتصميم ملكي ناعم بياقة عالية وأكمام طويلة شفافة ومنتفخة تضيق عند المعصم، كما تميز الفستان بخصر محدد وينسدل بقصة فضفاضة مزينة بشرائط الدونتيل المطرزة، واكتفت كارلا مع هذا الفستان الراقي بأقراط من L'atelier Nawbar، مع تسريحة الشعر المموج الذي سحبت جزءه الأمامي للخلف.



وفي ظهور آخر أطلت بفستان مخملي أنيق باللون الأسود من توقيع Karoline Lang ، تميز بأكتاف منسدلة وياقة مموجة مع خصر محدد وينسدل إطلالة كارلا حداد بفستان الشحرورة صباح

كارلا حداد ظهرت كذلك في الحلقة الأولى لبرنامجها بفستان قصير ارتدته الشحرورة صباح في فيلم "مهرجان الحب" سنة 1958، مصمم في الجزء العلوي على شكل بلوزة باللون البنفسجي الفاتح بأكمام طويلة مع ياقة على شكل حرف الـV مزينة في طرفها بوردة، وانسدل الفستان من الأسفل بقصة الكلوش الأنثوية بتموجات منتظمة باللون الذهبي، وانتعلت معه حذاء مدبب بالكعب العالي باللون الكريمي، وتركت شعرها الطويل منسدلا بأسلوب الويفي الذي تفضله.

كارلا حداد تستقبل العام الجديد بأناقة حريرية

كارلا حداد شاركت جمهورها مجموعة صور لجلسة تصوير خضعت لها بمناسبة رأس السنة، أطلت خلالها بفستان حريري طويل باللون الأحمر من توقيع Ammar Razook، تميز بتصميم جذاب بأكتاف مكشوفة مع تصميم الكورسيه المحدد للخصر مزين بعقدة جانبية متدلية تعلو فتحة الساق الجريئة، ونسقت معه حذاء مدبب باللون الأحمر، واعتمدت تسريحة الشعر المالس لتكتمل أناقتها بعقد الشوكر الماسي من Yvan Tufenkjian.

إطلالات جذابة بالتنورة والشورت تألقت بها الإعلامية كارلا حداد

كارلا حداد نسقت ستايل جذاب من شورت جلدي وتوب باللون الأسود، ارتدت معهم بليزر مطبوع بالأحمر والفوشيا، وأكملت اللوك بجوارب شفافة منقطة مع بوت مخملي مدبب وارتدت قبعة البيريه من الجلد الأسود.

كارلا حداد خطفت الأنظار بإطلالات مميزة تألقت بها في استقبال العام الجديد، حيث نسقت تنورة جلدية ضيقة باللون الأخضر الداكن مصممة بالخصر العالي، ارتدت معها بلوفر صوفي عريض باللون الأوف وايت، تميز بياقة عريضة وأكمام طويلة مطبوعة بأشكال ملونة من وحي الطبيعة منحت طلتها لمسة من البهجة، واكتمل مرح الإطلالة بجوارب طويلة باللون الأخضر انتعلت معها كارلا صندل أحمر بشرائط رفيعة بالكعب العالي.

كما نسقت الإعلامية وعارضة الأزياء اللبنانية إطلالة جذابة باللون الأحمر نسقتها من تنورة جلدية ميني باللون الأسود، وبلوفر قصير بالأحمر الداكن مزين بطبعة كرتونية، وأكملت هذا اللوك بجوارب حمراء أضفت الكثير من الأنوثة للإطلالة، كما انتعلت بوت أسود مدبب مزين بالأربطة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :